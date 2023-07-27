Почему сейчас так много ожесточенных ссор в соцсетях

Когда появляется повод выплеснуть накопившуюся негативную энергию, мы это делаем

Обратили внимание, как много срачей сейчас в стране? Это прежде всего маркер усталости и напряжения. Огромного напряжения, которое надо куда-то (чаще всего, к сожалению, на кого-то) разрядить.



Видео дня

Сейчас очень много стресс-факторов, мы очень переживаем из-за того, что происходит на фронтах, у каждого из нас — какая-то своя история, связанная с войной, кроме того, мы смотрим новости, которые тоже бурные, и мы очень истощаемся. И когда у нас есть какой-то повод взорваться и спустить эту негативную энергию, это напряжение на кого-то, когда случается такая возможность, мы это делаем, и объектом становится ближайший к нам человек.

Поэтому, дабы не разжигать лишнее, специалисты рекомендуют:

— отдыхать;

Не начинайте никаких ссор на ночь глядя

— если хочется разрядиться на близкого человека — надо сделать три глубоких вдоха, выйти на прогулку — и только потом начинать;

— не начинать никаких (в том числе фейсбучных) ссор на ночь глядя, в уставшем состоянии;

— просить прощения, если сорвались;

— если хочется затравить своих в сетях, спросите себя, зачем вы это делаете? Вы разозлены действительно тем, на кого направлен ваш гнев, или коррупционерами? А кто-то из соцсетей для вас сейчас — груша для битья?

— кстати — используйте грушу, если эмоции зашкаливают.

Если есть выбор между посмотреть новости или отдохнуть, нам сейчас стоит выбрать отдохнуть, потому что это укрепляет нашу резильентность.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь