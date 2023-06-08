Много неприятных последствий. К чему приводит синдром отложенной жизни

Если вы научитесь жить среди травмирующих обстоятельств, то не только значительно укрепите свою внутреннюю силу, но и внесете весомый вклад в общую победу

Когда происходит что-то настолько травмирующее, как война, нормальной реакцией на стресс является замирание, диссоциация и режим ожидания того времени, когда беда пройдет. Пожалуй, каждый украинец почувствовал это в первые дни войны, когда казалось, что это не может быть реальностью, — надо немного подождать и все закончится. Однако до сих пор постоянно продолжаются новые травмирующие и шокирующие события, которые вызывают новую волну скорби, траура по потерям и ярость.



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В такой ситуации легко надолго застрять в состоянии, когда жизнь откладывается на «после войны», а сейчас надо просто переждать. Это называют «синдромом отложенной жизни»: из-за страха перед неудачей или повтором травмирующего опыта, нехватки сил и мотивации, неприятия ответственности или из-за ощущения, что это все сейчас «не ко времени», человек постоянно переносит основные жизненные решения и задачи на потом.

Причиной этого может быть целый ряд факторов. Они связаны и с масштабными процессами непреодолимой силы, и с собственными личными стратегиями и паттернами: