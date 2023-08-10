Важный симптом. Что делать, если ничего не радует

Кира Маккейб: «Ангедония может быть непростой проблемой, но это не значит, что те, кто с нею столкнулись, безнадежны» (Фото:yacobchuk1/Depositphotos)

Депрессия — это не просто печаль. Зачастую это также потеря способности получать удовольствие

Принято считать, что если кто-то в депрессии, то большую часть времени он чувствует себя грустным или подавленным. Однако многие не знают о том, что это не единственные симптомы. Другой распространенный признак депрессии, который иногда упускается из виду, — ощущение, что вам больше не интересно или не приятно то, что раньше доставляло удовольствие.



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Этот симптом, известный как ангедония, присутствует у 75% взрослых и подростков, страдающих депрессией. Но, несмотря на его распространенность, он остается одним из тех симптомов, с которыми сложнее всего справиться.

Утрата способности испытывать удовольствие

Ангедония определяется как снижение интереса или удовольствия от всех или почти всех занятий, которыми раньше человек наслаждался. У того, кто страдает ангедонией продолжительное время