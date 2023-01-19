Один простой способ. Как снизить вред от сидячего образа жизни

Кит Диас: «У тех, кто проводит в сидячем положении по несколько часов подряд, гораздо чаще развивается ряд хронических заболеваний» (Фото:baranq/Depositphotos)

Сидеть весь день очень вредно для здоровья — но в ходе недавнего исследования был обнаружен относительно простой способ ослабить это негативное влияние

Чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье долгого сидения на одном месте, каждые полчаса совершайте легкую пятиминутную прогулку. Таков основной вывод нового исследования, которое мы с коллегами опубликовали в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.



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Мы попросили 11 здоровых людей среднего и пожилого возраста в течение пяти отдельных дней посидеть по 8 часов (что соответствует стандартному рабочему дню) в нашей лаборатории. В один из таких дней участники просидели все восемь часов с короткими перерывами только на то, чтобы сходить в туалет. В другие дни мы протестировали несколько различных способов разбавить долгое сидение спокойной ходьбой. Например, в один из дней участники прохаживались в течение минуты каждые полчаса. В другой — прогуливались по пять минут каждый час.

Нашей целью было определить то наименьшее количество ходьбы, которое позволило бы компенсировать вредное воздействие сидения на здоровье. В частности, мы измеряли изменения уровня сахара в крови и артериального давления, двух важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярные перерывы на ходьбу могут помочь работникам быть более продуктивными

Мы выяснили, что легкая пятиминутная прогулка каждые полчаса служила единственным способом существенно снизить уровень сахара в крови по сравнению с непрерывным сидением в течение всего дня. В частности, такие прогулки снижали скачок сахара в крови после еды почти на 60%.

Эта стратегия также снизила артериальное давление на четыре-пять пунктов по сравнению с сидением в течение всего дня. Но более короткие и менее частые прогулки тоже улучшали давление: даже ходьба в течение одной минуты каждый час позволила снизить его на пять пунктов.

Помимо улучшения физического состояния, перерывы на ходьбу благотворно влияли и на психическое здоровье.