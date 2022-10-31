Сложный выбор родителей украинских учеников за границей

На днях я поделилась в Facebook отзывами немецких учителей, которые растеряны и не понимают, как решить неожиданную для них проблему — их украинские ученики-беженцы измотаны и перегружены

Некоторые засыпают прямо на уроках. Причина — дети после полного дня в немецкой школе после обеда учат все предметы в украинской школе онлайн. Они не выполняют скромные немецкие домашние задания, объясняя это важными украинскими контрольными, например, по музыке или физкультуре. Дети ссылаются на утверждение своих украинских учителей: «Не будете учить и сдавать все — вас не возьмут обратно в ваш класс».

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Сотни комментариев под постом показали, что вопрос болезненнее, чем я думала. Родители вроде видят перегруженность детей, но не готовы с этим бороться.

Несколько моих наблюдений о двойной нагрузке обучением украинских детей за границей и есть ли из этого выход.

Украинские родители растеряны, и здесь главная причина — неопределенность. Они не знают, когда будет безопасно возвращаться с детьми в Украину. Никто не будет знать, сколько будет продолжаться война, но большинство украинок за границей хотят, чтобы дети поддерживали связь с Родиной. Даже (и это я тоже увидела из комментариев) если отдают себе отчет, что оставаться на чужбине придется не месяцы, а годы. При этом посещение местной школы в большинстве стран ЕС обязательно. В Польше и Чехии из-за нехватки мест власти дали возможность создания украинских школ с украинскими учителями и программой, но не всем удалось жить рядом с ними.

Большинство детей сейчас вынуждены учиться на языке, который они плохо знают, и в этой ситуации на многих уроках им трудно быть успешными. При этом значительное количество украинских мам считает европейское школьное образование хуже украинского, меряя его лекалами постсоветского образования. В европейских странах иначе распределена нагрузка, легче в начальной и средней школе и тяжелее — в старшей, больше внимания уделяется развитию мягких навыков, которые украинские мамы считают игрой, а не образованием.

Большинство детей сейчас вынуждены учиться на языке, который они плохо знают

В то же время получение украинского образования выглядит относительно легким. Есть возможность подключаться онлайн, сохранять связь с родным классом. Школа оказалась серьезным центром тяготения к Украине, но, похоже, нередко этот магнит ведет себя несправедливо по отношению к детям и подталкивает к тому же родителей.

Судя по многочисленным отзывам детей и родителей, учителя и руководители школ существенно давят на учащихся за границей, требуя выполнения абсолютно всех заданий по всем предметам. Факт того, что ребенок учится в европейской школе, никак не учитывается. Информация о том, что есть разные варианты аттестации, до родителей и детей не доносится, зато активно используется шантаж и запугивание — не будете выполнять все, не возьмем обратно в школу.

Это сложная ситуация, в которой, к сожалению, Министерство образования и науки так и не разработало четкие разъяснения и четкие алгоритмы действий. Но прежде всего хочется обратиться к родителям.

От нас никоим образом не зависит, изменит ли свою равнодушную позицию МОН и предоставит ли четкие разъяснения, упростит ли программу аттестации детей, обучающихся за границей. Судя по управленческим решениям министерства в условиях войны, по проекту бюджета-2023, где бюджет образования порезали больше, чем любую другую отрасль, из последнего интервью министра Шкарлета, где он с одной стороны говорит, что «никаких ограничений по признанию результатов обучения ребенка за границей на сегодняшний день не существует», а с другой — в каждом ответе пытается продвинуть идею «да и проблемы этой не существует, что вы придумываете» — родителям не стоит ждать заявлений от МОН, которые дали бы четкие ответы на ваши вопросы и облегчили бы ваши родительские решения. Родителям — а в нашем случае мамам за границей — придется принимать решения самостоятельно. И я настоятельно призываю — на мгновение отключиться от постоянного потока неопределенности, от требований и шантажа, посмотреть на своих детей и попытаться без эмоций зафиксировать — что вы видите.

Если вы видите бегущего из своей местной школы ребенка, который боится опоздать на украинский онлайн-урок, — не из-за страха или ваших требований, а сам! — если он рассказывает, что интересного они на украинских уроках делали, или как ему интересно сделать какой-то проект, что они делают совместно с украинскими одноклассниками — помогите такому ребенку, чем только можете. Если ребенок искренне, сам хочет что-то изучать — это нужно только приветствовать и поддерживать.

Если вы видите измотанного ребенка, с потухшим взглядом, который говорит лишь о дедлайнах и требованиях учителей, или даже прямо жалуется на невозможность тянуть две школы — просто услышьте своего родного ребенка. Изнеможение и выгорание еще никого не сделали успешным. Ваш ребенок не учится в таком состоянии, он ничего не будет помнить, как только вы или учительница отойдете от него со своими требованиями. Единственное чему он учится, это изощряться, лгать и симулировать, чтобы получить оценку и не слышать угроз «мы не возьмем тебя в твой родной класс». Единицы детей способны честно тянуть две программы двух школ. Остальные — просто учатся лицемерию.

Теперь, когда вы зафиксировали то, что увидели, давайте честно поговорим о том, чего вы хотите и действительно ли это в интересах ребенка. Чудес не бывает и в сутках все еще 24 часа. И вы действительно не знаете, когда вернетесь в Украину. Чтобы сохранять связь с Родиной, действительно, стоит найти возможность изучать так называемый украиноведческий компонент — украинский язык, литературу и историю Украины.

Такую возможность дает Всеукраинская школа онлайн — там есть уроки для всех классов с 5 по 11, бесплатные занятия по этим предметам предлагают общественные организации «Смарт образование», «Учись для Украины» и другие. Также не менее важно помогать детям сохранять связь с друзьями. Да, наши дети травмированы опытом войны, но давайте делать их сильнее нашей поддержкой и верой в них, а не давлением и требованиями соответствовать не всегда разумным правилам.

А теперь ответ, в который родители за границей отказываются верить, пока им это скажет их учительница — по украинскому законодательству, каждого украинского ребенка обязаны взять в школу в класс по возрасту. Да, возможно его протестируют и обнаружат пробелы, да, они могут быть. Но ребенок, укрепившийся в безопасности, выучивший иностранный язык, сумевший адаптироваться в новом коллективе и в другой культурной среде, наверстает то, что ему необходимо, гораздо быстрее, чем ребенок, измученный зубрением и непонятными контрольными.

Так, аналогичные предметы, которые вы изучали за границей, могут и должны быть засчитаны, об этом сказал министр Шкарлет в упомянутом выше интервью, об этом есть официальные разъяснения также на сайте Государственной службы качества образования. Если ваша школа отказывается это делать, вы должны отстаивать права своего ребенка, а не делать его заложником чужого самодурства.

Да, разъяснения МОН должны быть более четкими и полезными. Но министр далеко, а ваш ребенок близко. Защитить и поддержать его можете только вы. И Украине нужны умные образованные молодые люди, чтобы восстанавливать и развивать ее после войны.

И последнее. Многие мамы высмеивают и не понимают пристального внимания европейских школ к развитию эмпатии, сотрудничества и психологической уверенности детей. Об этом можно много говорить, но скажу только одно: именно это внимание к мягким навыкам и умению понимать свои чувства и чувства других стало причиной, что так много европейцев приютили в своих домах тысячи чужих украинских семей. Поэтому для здорового общества это часто более важно, чем знание формул и дат.

Публикация материала осуществлена при поддержке Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» в рамках реализации грантового проекта The Women in News из WAN-IFRA. Мнения авторов не обязательно совпадают с официальной позицией партнеров.

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