Лечение души и тела? Шесть признаков шарлатанов

Наталья Лелюх: «Если в инструкции вы видите прекрасные слова „улучшает“, „усиливает“ и „нормализует“ без цифр, которые это демонстрируют, — поздравляю! Перед вами фуфломицин» (Фото:terovesalainen/Depositphotos)

За последние четыре года псевдонаучность несколько изменила акценты

Еще в 2018 году я пыталась составить топ «признаков», которые используют шарлатаны, чтобы вызвать доверие к назначенному лечению, даже если в нем хардверсия уринотерапии с элементами эксгибиционизма.



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Конечно, у каждого из нас есть свои триггерные зоны, рычаги влияния и манипулирования, поэтому словосочетания будут стрелять выборочно, но при массовом применении зона поражения будет катастрофической. Что мы и имеем на 2023 год. Да, в принципе, то же самое, но с некоторыми новыми нюансами (каждая отрасль развивается, как может).

1. Тот, кто пропагандирует фуфломицины или внедряет новую «методику», часто имеет собственную историю «волшебного исцеления». Они сами вылечились от рака 4 стадии. У них рассасываются полипы, миомы, да так, что все врачи не верят своим глазам, но вот, смотрите снимки (где что-то темненькое и непонятное). Эти истории рассказываются во все уши, описываются на всех доступных платформах.

Есть пример одной всем известной «травницы» (без медицинского образования), имеющей довольно прибыльный бизнес. Она в одном интервью сказала, что сама себя заразила псориазом и сама же себя от него вылечила (сейчас все мои любимые дерматологи пошли делать себе сэппуку, потому что фиаско).

Напомню, что во всем цивилизованном медицинском мире существует принцип доказательности — это когда доказана безопасность и эффективность конкретного препарата, конкретной дозы, конкретного действующего вещества, конкретного диагноза и конкретных показателей, которые можно измерить до лечения, во время лечения и после лечения. Если в инструкции вы читаете слова «улучшает», «усиливает» и «нормализует» без цифр, которые это демонстрируют, — поздравляю! Перед вами фуфломицин.

2. Секретные разработки и теория заговора. Запрет массового производства и погоня со стороны КГБ, ФБР, участкового и лично Авакова. Разработки для космоса, для партийной элиты, для чернобыльцев. Все клинические испытания потеряны или засекречены и спрятаны в кладовых прокуратуры наряду с досье гомункулусов и медицинской картой карпатского йети.

Наличие публикации еще не доказывает, что методика работает

Обычно эти секретные разработки настолько секретны, что о них никакого упоминания даже в медицинской поисковой системе под названием PubMed. Или упоминают их исключительно на постсоветском пространстве в постсоветских публикациях, чаще российского происхождения, где профессор Пупкин успешно вылечил 30 тяжелобольных пациентов. Без группы контроля. Без рандомизации. Без ослепления. И во время каждого введения препарата пациенты буквально на глазах вставали и уходили. За горизонт. Может, чтобы не получить новую дозу?

3. Псевдонаучность. Разработчик метода — руководитель какой-то реальной лаборатории, реальной клиники, даже реального исследовательского института. Имеет научные звания. Часто не профильные, или выданные на аукционе под названием «Человек года», или в марафоне бриллиантового лидерства. Если искать такие препараты в доказательных базах, получите ноль. Если попытаетесь получить результаты реальных рандомизированных слепых двойных контролируемых исследований, получите ноль и сотни рассказов, что моей бабушке помогло, а сестре отрастило волосы после лазерной эпиляции… И фото бабушки, ее трофических язв и отросших волос по телу.

Печально, но за последние четыре года псевдонаучность несколько изменила акценты. Теперь в рекламных публикациях на просторах украинского интернета вы можете увидеть, что методика утверждена FDA, или ссылки на публикации в том самом PubMed. Но… Фраза «утверждено FDА» без ссылки на публикацию на сайте FDA ничего не стоит. Да и со ссылкой стоит не много. Потому что, во-первых, не все, кого заинтересует уникальная история омоложения, пойдут читать эту ссылку, а те, кто пойдут, не всегда знают, что именно там надо читать. Покупателей интересует эффект «омоложения», а не эффект статистической погрешности и достоверной корреляции.

Что касается публикаций в PubMed, то есть один важный нюанс, о котором надо знать всем, а не только врачам. Это «медицинский гугл», который на ваш запрос по ключевым словам находит все, что имеет английский абстракт, или что публиковалось на английском. Наличие публикации там еще не доказывает, что методика работает, а лекарства лечат. Наличие публикации свидетельствует, что авторы хотят, чтобы их публикацию цитировали чаще, или чтобы те, кто оплатил их исследования, потом на нее ссылались, когда будут продавать «удаление яичников как средство противостоять ранней менопаузе».

Для примера: 11 августа 2021 года в том же PubMed появилась сногсшибательная публикация о гомеопатическом дополнительном успешном лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19. Глубинное такое исследование, описывающее возвращение с того света 13 пациентов. Конечно, мелким нечитабельным шрифтом — про ИВЛ, СРАР, дексаметазон, инфузионную терапию и многое другое, что отнюдь не относится к магическим гомеопатическим таблеткам из сахарной пудры, отвоевавшим больных у Аида.

Самое страшное, что я видела из этого, это методика голодания, клизм, свекольного сока и изатизона в лечении онкологических заболеваний.

4. Лечение души и тела одновременно. Здесь один момент. Я также настаиваю на одновременном воздействии на организм и сознание, потому что лечить только правое ухо, которое болит от того, что человек постоянно прикладывает его к сквозняку в щели, подслушивая соседей — достаточно печально и неэффективно. Но! Я сильно против измерения ауры, латания кармы и того, чтобы вместо химиотерапии назначать сорокоуст при ретроградном Меркурии.

5. Натуральность. Экологичность. Никакой химии и гормонов. Цветочки и гомеопатия… Может, выпить аконит для тех, кто пережил ужасы? Или только клизма с ромашкой меня спасет?

6. Списание собственного незнания на обстоятельства войны.

«Не надо мне парить о доказательной, мне бойцов поднимать после контузий надо!» — кричит мне в трубку медик из стабика, когда я его спросила о винпоцетине, тивортине, актовегине и ноотропах в списке закупок… А я продолжаю настаивать, что не буду за деньги донаторов покупать весь этот бред. Так же, как и рибоксин и экстракт алоэ, милдронат, амизон, протефлазид, вобэнзим, реосорбилакт и т. д.

Текст публикуется с разрешения автора

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