Делайте это ежедневно. Простые вещи, которые помогут справиться с сезонной депрессией

Одна из главных задач — поддерживать естественный ритм биологических часов

Совместно с Энни Кертис, старшим преподавателем Школы фармации и биомолекулярных наук при Королевском колледже хирургов в Ирландии



Когда лето сменяют осень и зима, многих охватывает грусть или несвойственные им ощущения. Но у некоторых такое состояние сохраняется до самого прихода весны.

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Это одна из разновидностей депрессии, которая известна как сезонное аффективное расстройство (или САР) и возникает только в определенное время года. Помимо постоянно подавленного настроения, люди, страдающие САР, могут чувствовать повышенную сонливость и испытывать трудности с пробуждением, а также более сильную, чем обычно, тягу к углеводам.

Если у вас диагностировано САР (или вы подозреваете его наличие), то вот те несколько вещей, которые можно сделать, чтобы улучшить свое настроение в холодные месяцы.

Что нужно делать ежедневно

Поскольку САР возникает тогда, когда дни становятся короче и мы получаем меньше солнечного света, считается, что его вызывает сбой наших биологических часов (или нарушение циркадного ритма). В мозге каждого их нас есть «главный хронометр», который использует дневной свет для управления всеми процессами нашего организма — от голода до желания отправиться спать.

Нарушение циркадного ритма ведет к нарушениям сна, настроения, пищевых привычек и обмена веществ, то есть всего того, что страдает при САР.

Вот почему тем, кто подвержен сезонной депрессии,