Четыре главные причины. Почему у 30-летних портятся отношения с родителями

Пришло время пересмотреть свои роли

Я работаю с самыми разнообразными семьями, и, по моим оценкам, в любую отдельно взятую неделю до трети моих взрослых клиентов жалуются на трудности в отношениях с родителями, а родители, соответственно, на трудности в отношениях со взрослыми детьми. Сыновья и дочери чувствуют себя расстроенными или раздосадованными, обижаются на то, как с ними обращались в детстве, и отдаляются от отцов и матерей или полностью разрывают с ними отношения. При этом я заметил, что большинству этих взрослых детей чуть больше 30 лет. Почему сложности возникают именно в этом возрасте? Вот некоторые из наиболее распространенных причин.



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