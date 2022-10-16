Когда разговор не складывается. Как наладить общение с родителями

Главная сложность заключается в том, чтобы перейти от отношений родитель-ребенок к отношениям двух взрослых людей

У Норы всегда были близкие отношения с матерью — и сейчас они общаются как минимум пару раз в неделю, мать знает, что происходит в ее повседневной жизни, и именно у матери она ищет поддержки в тяжелые минуты. Отец? С ним все иначе. Когда Нора была ребенком, они были близки, она боготворила его и они часто проводили время вместе, вдвоем.

Видео дня

Но теперь беседы с отцом превратились во что-то странное и неуклюжее. Они обмениваются последними новостями, но не общаются по-настоящему. Отец не особо расспрашивает ее о том, как она живет — вместо этого все разговоры сводятся к политике, спорту или работе, и не более того. Она не ощущает той связи, которая была между ними в годы ее детства, и не знает точно, как сблизиться вновь.

Ситуацию, в которой оказалась Нора, и то, что она чувствует, нельзя назвать чем-то необычным. Очевидно, что когда мы вырастаем, наши отношения с родителями и общение с ними не могут оставаться такими же, как были в детстве или подростковом возрасте: либо вы изменились, а они, судя по всему, нет, либо изменились и вы, и они. Но больше всего вас беспокоит ощущение неловкости, сопровождающее ваши попытки общаться как взрослый со взрослыми. И, возможно, вы временами чувствуете обиду на родителей, из-за того, что они слишком мало интересуются вашей жизнью, не видят, кем вы стали, или не переживают так, как вы, по поводу ваших отношений.

Вот частые причины этих перемен.