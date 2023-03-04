Из-за этого страдают все. Семь самых распространенных ошибок лидеров

Тревис Бредберри: «Многие лидеры считают себя отличными коммуникаторами, не осознавая, что на самом деле это не так» (Фото:ArturVerkhovetskiy/Depositphotos)

Плохая новость заключается в том, что эти ошибки крайне опасны, а хорошая — в том, что зная о них, их очень легко исправить

Вновь и вновь мы с ужасом наблюдаем, как из-за недобросовестных лидеров рушатся бизнесы. Но настоящая трагедия разворачивается, когда нормальные лидеры, в остальном великолепно справляющиеся, изо дня в день саботируют сами себя, совершая ошибки, невидимые для них самих, но очевидные для всех окружающих.



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В большинстве случаев это небольшие и часто непреднамеренные проявления недобросовестности, которые мешают развиваться самим лидерам, их сотрудникам и их компании. Несмотря на свой потенциал, такие руководители вредят своим командам и себе.

Доктор Фред Киль для своей книги Return On Character проделал сложную работу по оценке того, насколько важна добросовестность лидера, и его выводы впечатляют. За семь лет Киль собрал данные о 84 CEO и сопоставил то, как сотрудники оценивают их поведение, с результатами работы компании.

Киль обнаружил, что