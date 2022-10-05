Семь бизнес-уроков, которые подойдут каждому

Дариус Фору: «Некоторые утверждают, что никогда не стоит читать комментарии — но я все равно читаю» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Их можно применить к любой профессии или предпринимательской деятельности

Я начал серьезно заниматься писательством в 2015 году. До этого момента я никогда не задумывался о том, чтобы стать писателем, и даже не догадывался, что это одно из лучших занятий в жизни — которое преподаст мне некоторые из самых важных бизнес-уроков.



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Наряду с физическими упражнениями, медитацией и чтением, писательство дало мне очень многое, в том числе работу, наполненную смыслом. Кроме того, оно преподнесло мне жизненные уроки, о которых я рассказывал раньше.

Но в этой статье мне хотелось бы сосредоточиться на бизнес-уроках, которые я извлек, пока писал для онлайн-аудитории. Их можно применить к любой профессии или предпринимательской деятельности.

1. Ответственность — это все

Публикация чего-либо в открытом доступе означает, что вы несете личную ответственность за то, что пишете. Если вы готовы отречься от своих слов, все это бессмысленно, и никогда никому не будет дела до того, что вы пишете.

То же самое касается любого товара или услуги. Если предприниматель берет на себя полную ответственность и может поручиться за свой продукт, это всегда служит самой надежной гарантией. Тот, кто глубоко верит в то, что создает, лучше выполняет свою работу. И это отражается на конечных результатах.

2. Невозможно обмануть читателей или клиентов