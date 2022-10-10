Может применить каждый. Модели поведения успешных людей

Успех — это навык, которым можно овладеть, если наблюдать за теми, кому что-то удалось в жизни, и изучать их образ мышления

Успех всегда измеряется разными категориями, но есть кое-что, лежащее в основе — это наше субъективное ощущение. Да, успех может иметь много конкретных внешних проявлений — деньги, карьера, должность, проект, напечатанная книга, присвоенная степень, купленный дом и т. д. В то же время, если вам лично это не доставило радости и удовольствия, — все эти внешние маркеры, которые могут быть чрезвычайно желательны для других, для вас не будут успехом по существу.

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С точки зрения психологии, на успех можно посмотреть через такую призму:

Я хочу: у вас есть собственные желания и цели, вы понимаете их, умеете мечтать и видеть образ желаемого будущего.

у вас есть собственные желания и цели, вы понимаете их, умеете мечтать и видеть образ желаемого будущего. Я могу: у вас есть способность воплотить вожделенное. И физические параметры, и определенные условия, а если обстоятельства неблагоприятны, вы готовы их менять.

у вас есть способность воплотить вожделенное. И физические параметры, и определенные условия, а если обстоятельства неблагоприятны, вы готовы их менять. Я действую: вы делаете необходимые шаги, встречаете трудности и неудачи, продолжаете именно действия, а не просто размышления, чтобы добиться желаемого.

вы делаете необходимые шаги, встречаете трудности и неудачи, продолжаете именно действия, а не просто размышления, чтобы добиться желаемого. Я достоин: у вас нет внутреннего саботажа своего успеха, нет бессознательного сопротивления тому, что вы достойны иметь то, что хотите, и быть тем, каким стремитесь.

у вас нет внутреннего саботажа своего успеха, нет бессознательного сопротивления тому, что вы достойны иметь то, что хотите, и быть тем, каким стремитесь. Я радуюсь: вы можете присвоить себе достижения и получать удовольствие от процесса и результатов. Радость — это топливо для души: чем больше мы радуемся —+ тем больше верим в себя и готовы ставить новые цели.

Успех — это социальная категория, которая часто связана с деньгами, статусом, зоной влияния, признанием, бизнес или профессиональным индикаторами, сделанным и достигнутым. В то же время следует иметь в виду внутреннюю составляющую: как вы сами определяете свой успех, к чему и для чего стремитесь и как себя чувствуете на пути и когда цель достигнута.

Успех — это также навык, которым можно овладеть, если наблюдать за теми, кому что-то удалось в жизни, и изучать их образ мышления, ценности, привычки и правила, и действия.

Радость — это топливо для души

Если вы будете развивать это умение — наблюдать за успешными людьми с интересом, изучать и применять их стратегии — это поможет жить полнее, интереснее и ярче, получать больше удовольствия от жизни, реализовать собственные таланты и иметь достойный доход. Успешным может быть и не обязательно миллионер, но это всегда реализованный и обеспеченный человек. И к этому стремятся едва ли не все.

Какими правилами руководствуются успешные люди, что лежит в основе их мышления?