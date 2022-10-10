Может применить каждый. Модели поведения успешных людей
Мария Винницкая: «Успешные люди ценят время больше, чем деньги» (Фото:.shock/Depositphotos)
Успех — это навык, которым можно овладеть, если наблюдать за теми, кому что-то удалось в жизни, и изучать их образ мышления
Успех всегда измеряется разными категориями, но есть кое-что, лежащее в основе — это наше субъективное ощущение. Да, успех может иметь много конкретных внешних проявлений — деньги, карьера, должность, проект, напечатанная книга, присвоенная степень, купленный дом
С точки зрения психологии, на успех можно посмотреть через такую призму:
- Я хочу: у вас есть собственные желания и цели, вы понимаете их, умеете мечтать и видеть образ желаемого будущего.
- Я могу: у вас есть способность воплотить вожделенное. И физические параметры, и определенные условия, а если обстоятельства неблагоприятны, вы готовы их менять.
- Я действую: вы делаете необходимые шаги, встречаете трудности и неудачи, продолжаете именно действия, а не просто размышления, чтобы добиться желаемого.
- Я достоин: у вас нет внутреннего саботажа своего успеха, нет бессознательного сопротивления тому, что вы достойны иметь то, что хотите, и быть тем, каким стремитесь.
- Я радуюсь: вы можете присвоить себе достижения и получать удовольствие от процесса и результатов. Радость — это топливо для души: чем больше мы радуемся —+ тем больше верим в себя и готовы ставить новые цели.
Успех — это социальная категория, которая часто связана с деньгами, статусом, зоной влияния, признанием, бизнес или профессиональным индикаторами, сделанным и достигнутым. В то же время следует иметь в виду внутреннюю составляющую: как вы сами определяете свой успех, к чему и для чего стремитесь и как себя чувствуете на пути и когда цель достигнута.
Успех — это также навык, которым можно овладеть, если наблюдать за теми, кому что-то удалось в жизни, и изучать их образ мышления, ценности, привычки и правила, и действия.
Радость — это топливо для души
Если вы будете развивать это умение — наблюдать за успешными людьми с интересом, изучать и применять их стратегии — это поможет жить полнее, интереснее и ярче, получать больше удовольствия от жизни, реализовать собственные таланты и иметь достойный доход. Успешным может быть и не обязательно миллионер, но это всегда реализованный и обеспеченный человек. И к этому стремятся едва ли не все.
Какими правилами руководствуются успешные люди, что лежит в основе их мышления?