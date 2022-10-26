Полезные фразы и вопросы. Как правильно давать обратную связь
Наталья Кадя: «Этот подход помогает расти» (Фото:depositedhar/Depositphotos)
Сегодня, как никогда раньше, успех зависит от скорости, с которой обучается команда
В сегодняшних сверхсложных эмоционально и психологически условиях командам не всегда легко поддерживать эффективность своей работы. Это нормально.
Вместе с тем сегодня, как никогда раньше, успех организации напрямую зависит от скорости, с которой учатся, развиваются и меняются команды.
Формирование среды, ориентированной на развитие, является ключевым, но не единственным фактором в достижении успеха.
Культура обратной связи с Growth Mindset подходом помогает команде испытывать меньше стресса и тревоги в ходе разговоров, поощряет развиваться, расти и, в конечном счете, обеспечивает результаты, к которым стремится организация.
Сегодня подготовила шпаргалку для руководителей с полезными фразами и вопросами для проведения сессий обратной связи.
Как давать обратную связь с Growth Mindset подходом
Если вы планируете проводить сессии обратной связи с growth mindset подходом для своих команд, эти полезные фразы и вопросы вам пригодятся.
Как начать сессию обратной связи:
- Я заметил (увидел, прочитал, обратил внимание, услышал), что ты […]
- Как ты думаешь, в чем причина […]?
- Я хотел бы поговорить с тобой о […], но сначала меня интересует твое мнение о […].
Как предложить изменения:
- [Это] нужно изменить для того, чтобы […] Давай посмотрим вместе, как мы можем улучшить/облегчить/изменить/исправить твой подход к […]
- [Это] и [это] отлично, но вот это требует доработки. Как, по-твоему, можно это улучшить?
- Где ты видишь сложности (риски, проблемы, препятствия), когда начнешь делать […]?
- Вместо того чтобы делать [это/вот так], что ты думаешь об использовании (попробовать) [этого/вот это]?
- Вот что, я думаю, тебе нужно, чтобы изменить […]. Что ты думаешь по этому поводу?
Как способствовать диалогу:
- Как ты думаешь, достаточно ли я «возвращаю» тебе обратной связи? Нужно ли тебе больше/чаще/регулярнее?
- Что я могу сделать как твой руководитель, чтобы выполнить твою работу легче/интереснее/эффективнее/продуктивнее/понятнее?
- Как я могу лучше поддержать тебя? Есть ли что-нибудь, что я могу изменить или делать лучше?
- Есть ли сейчас ситуация/цель/задача, с которыми тебе нужна моя помощь? Чем я могу помочь?
- Есть ли у тебя важные вопросы или моменты, которые мы не обсудили?
Текст публикуется с разрешения автора
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