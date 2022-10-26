Полезные фразы и вопросы. Как правильно давать обратную связь

Сегодня, как никогда раньше, успех зависит от скорости, с которой обучается команда

В сегодняшних сверхсложных эмоционально и психологически условиях командам не всегда легко поддерживать эффективность своей работы. Это нормально.



Вместе с тем сегодня, как никогда раньше, успех организации напрямую зависит от скорости, с которой учатся, развиваются и меняются команды.

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Формирование среды, ориентированной на развитие, является ключевым, но не единственным фактором в достижении успеха.

Культура обратной связи с Growth Mindset подходом помогает команде испытывать меньше стресса и тревоги в ходе разговоров, поощряет развиваться, расти и, в конечном счете, обеспечивает результаты, к которым стремится организация.

Сегодня подготовила шпаргалку для руководителей с полезными фразами и вопросами для проведения сессий обратной связи.

Как давать обратную связь с Growth Mindset подходом

Если вы планируете проводить сессии обратной связи с growth mindset подходом для своих команд, эти полезные фразы и вопросы вам пригодятся.

Как начать сессию обратной связи:

Я заметил ( увидел, прочитал, обратил внимание, услышал), что ты […]

увидел, прочитал, обратил внимание, услышал), что ты […] Как ты думаешь, в чем причина […]?

Я хотел бы поговорить с тобой о […], но сначала меня интересует твое мнение о […].

Как предложить изменения:

[Это] нужно изменить для того, чтобы […] Давай посмотрим вместе, как мы можем улучшить/облегчить/изменить/исправить твой подход к […]

[Это] и [это] отлично, но вот это требует доработки. Как, по-твоему, можно это улучшить?

Где ты видишь сложности ( риски, проблемы, препятствия), когда начнешь делать […]?

риски, проблемы, препятствия), когда начнешь делать […]? Вместо того чтобы делать [это/вот так], что ты думаешь об использовании ( попробовать) [этого/вот это]?

попробовать) [этого/вот это]? Вот что, я думаю, тебе нужно, чтобы изменить […]. Что ты думаешь по этому поводу?

Как способствовать диалогу:

Как ты думаешь, достаточно ли я «возвращаю» тебе обратной связи? Нужно ли тебе больше/чаще/регулярнее?

Что я могу сделать как твой руководитель, чтобы выполнить твою работу легче/интереснее/эффективнее/продуктивнее/понятнее?

Как я могу лучше поддержать тебя? Есть ли что-нибудь, что я могу изменить или делать лучше?

Есть ли сейчас ситуация/цель/задача, с которыми тебе нужна моя помощь? Чем я могу помочь?

Есть ли у тебя важные вопросы или моменты, которые мы не обсудили?

Текст публикуется с разрешения автора

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