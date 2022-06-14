Есть контакт. Как завязать доверительные отношения

Джек Шафер: «Наблюдая за тем, куда человек ставит свою чашку, можно судить о том, налажено ли взаимопонимание» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Эти советы помогут возродить утраченное искусство беседы с новыми знакомыми

Обводя глазами комнату, заполненную людьми, вы ловите чей-то встречный взгляд и застенчивую улыбку. Присматриваетесь внимательнее. Невербальное приглашение отправлено и получено. Вы приближаетесь к этому человеку и говорите: «Привет». Он или она отвечает на ваше приветствие, искренне улыбается, а затем… молчание.



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Начинать разговор с незнакомцем может быть страшновато. Однако, изучив нескольких простых приемов налаживания взаимопонимания, вы сможете легко преодолеть пропасть между словом «Привет» и значимыми личными отношениями.

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