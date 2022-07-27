Точки соприкосновения. Четыре способа ощутить душевную близость с другими людьми

Чувство, что вам удалось наладить контакт, идет на пользу психическому и физическому здоровью

Женщина и ее жених вместе шутят и смеются, играя в видеоигры после долгого дня.



Первокурсник колледжа прерывает словесные нападки в адрес своего соседа, с которым они вместе идут домой, когда тот выражает ему свою благодарность.

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Мужчина отвечает на звонок, чтобы подтвердить запись на прием, и оказывается случайно вовлечен в глубокий и личный разговор о расизме в Америке с незнакомцем на другом конце линии.

Все эти ситуации вспомнили участники исследования, говоря о моментах, когда они ощутили наполненную особым смыслом связь с другими людьми. Чувство духовной близости и эмоциональной безопасности между родственниками, друзьями и членами тех или иных сообществ возникает в результате реального общения. Как показывают приведенные примеры, такие контакты могут быть разного рода и продолжительности. Зачастую короткое и мимолетное, а иногда и неизгладимо врезающееся в память ощущение, что нашлись точки соприкосновения, возникает во время разговора между близкими людьми и незнакомцами, в личном и виртуальном общении.

Как аспирант кафедры психологии последние несколько лет я провел, исследуя те моменты, когда возникает контакт, и при этом особое внимание уделял тому, как люди ощущали значимую связь во время пандемии. Налаживание подобных связей — не просто приятный бонус, они приносят реальную пользу.

Лучший способ сблизиться с людьми — это оказывать и принимать помощь

Ощущение единения с другими людьми влияет на психическое здоровье, осмысленность жизни и даже физическое самочувствие. Когда одиночество или изоляция становятся хроническими, мозг и организм этого человека страдают, что снижает его благополучие в долгосрочной перспективе, как минимум, настолько же, насколько и такие серьезные факторы риска для здоровья, как ожирение и загрязнение воздуха.

Исследователи выяснили, какие формы поведения позволяют усилить чувство связи с другими людьми. Вот четыре способа ее установить.

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