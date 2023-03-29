Признаки лжи. Как понять, что вас обманывают

Олдерт Фрай: «Внимательно прислушиваясь к словам человека, можно многое узнать о том, что у него на уме» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

Вопреки распространенному мнению, язык тела на удивление мало говорит о том, честен ли человек

Вы когда-нибудь задавались вопросом, сможете ли пройти тест на детекторе лжи, или пытались представить, каково это было бы — понимать язык телодвижений? Чтение языка тела может быть отличным способом добавить напряжения в сцены допроса в боевике, однако на самом деле существует не так уж много доказательств того, что можно выявить ложь, наблюдая за телодвижениями.



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Пытаясь выяснить, лжет ли кто-то во время беседы, вы основываетесь либо на поведении, которое демонстрирует человек, либо на информации, которую он предоставляет. При этом люди чаще предпочитают искать невербальные признаки обмана (на языке тела), нежели вербальные, поскольку принято считать, что лжецы не могут контролировать свое поведение — в отличие от речи. Однако вербальные признаки лжи гораздо информативнее.