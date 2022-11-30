Когда спор зашел в тупик. Семь шагов, чтобы прийти к взаимопониманию

Пора перестать давить и сместить акценты

Вы наверняка оказывались в такой ситуации — спор с партнером из-за того, куда поехать на праздники, конфронтация с дочерью-подростком из-за того, во сколько она должна вернуться домой с вечеринки, разногласия с руководителем из-за графика работы над следующим проектом. Каждый из вас приводит веские доводы, нагромождает факты, чтобы доказать свою правоту, и больше не слышит того, что говорит оппонент. Вы оба расстроены. Вам ни к чему не удается прийти.



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Когда эмоции накаляются, вы инстинктивно начинаете говорить громче и настойчивее, чтобы донести свою точку зрения. Если бы только вам удалось заставить собеседника прислушаться к вашим аргументам, он бы понял что к чему и согласился бы с вами! Но проблема уже не в аргументах, а в эмоциональном процессе. Пришло время сменить тактику и попробовать другой подход. Вот семь шагов, которые позволят выйти из подобного тупика.

Шаг №1: Осознайте, что вы оба топчетесь на месте и это ни к чему не приводит

На самом деле этот шаг зачастую самый сложный. Вам надо мысленно сбавить обороты и отдать себе отчет в том, что вы делаете, понять, что атмосфера становится напряженной. Как только вам это удастся, сделайте пару глубоких вдохов.

Шаг №2: Прекратите выдвигать свои доводы