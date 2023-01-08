Важный момент об успехе. Что я понял, когда у меня ничего не получалось

Райан Холидей: «Ничто не возникает из ниоткуда — ни успех, ни вдохновение, ни творческий кризис» (Фото:deagreez1/Depositphotos)

Когда выдается удачный в творческом плане день, с самим днем это никак не связано

На днях я сел за стол, чтобы что-то написать.



Но ничего не получилось.

Просто не было того, что нужно. Слов. Импульса. Мыслей, льющихся непрерывным потоком. Я знал, что хочу что-то сказать. Я знал, о чем. Но дальше этого дело не шло, я застрял на нескольких первых строчках.

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Классический пример творческого кризиса, правда?

Возможно. Если не считать того, что, на мой взгляд, творческого кризиса не существует. Я согласен с Джерри Сайнфелдом, который сказал: «Творческий кризис — это притянутое за уши, надуманное, лживое оправдание того, что вы не делаете свою работу».

Слова, которые я использовал выше, очень показательны: «Просто не было того, что нужно».

Чего же?