Важный момент об успехе. Что я понял, когда у меня ничего не получалось
Райан Холидей: «Ничто не возникает из ниоткуда — ни успех, ни вдохновение, ни творческий кризис» (Фото:deagreez1/Depositphotos)
Когда выдается удачный в творческом плане день, с самим днем это никак не связано
На днях я сел за стол, чтобы что-то написать.
Но ничего не получилось.
Просто не было того, что нужно. Слов. Импульса. Мыслей, льющихся непрерывным потоком. Я знал, что хочу что-то сказать. Я знал, о чем. Но дальше этого дело не шло, я застрял на нескольких первых строчках.
Классический пример творческого кризиса, правда?
Возможно. Если не считать того, что, на мой взгляд, творческого кризиса не существует. Я согласен с Джерри Сайнфелдом, который сказал: «Творческий кризис — это притянутое за уши, надуманное, лживое оправдание того, что вы не делаете свою работу».
Слова, которые я использовал выше, очень показательны: «Просто не было того, что нужно».
Чего же?