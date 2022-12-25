Поймайте момент. Почему стоит рано вставать, даже если это непросто

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Однажды утром, в середине II века нашей эры, самого могущественного человека в мире разбудил его ординарец.



Возможно, это происходило в палатке на передовой во время войны с германцами. Или во время одного из частых и изнурительных путешествий по империи — в Малой Азии, Сирии, Египте, Греции или Австрии. Но вполне могло происходить и во дворце в Риме.

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Это был ранний час. Очень ранний.

Солнце еще не взошло. Было прохладно, темно и тихо.

Как и любому нормальному человеку, Марку Аврелию в глубине души не хотелось вставать, а хотелось «свернуться калачиком и остаться под теплым одеялом». Там было приятнее. Там было проще.

Но затем он взял себя в руки. «Разве для этого я был рожден? — спросил он себя. — Для того, чтобы нежиться? Для того, чтобы избегать трудностей?»

«Я должен идти выполнять свои человеческие обязанности», — сказал он, вытягивая ноги и опуская их на пол. «Разве не видишь, что растения, птицы, муравьи, пауки и пчелы заняты каждый своим делом и стараются, как могут, поддерживать порядок в мире», — сказал он не только себе, но и нам. — «А ты не желаешь браться за свою человеческую работу. Почему ты не спешишь делать то, что соответствует твоей природе?»

Вставайте и беритесь за дело

Я впервые прочел этот отрывок из Размышлений Марка Аврелия, когда мне было 19. Это было еще до того, как я бросил колледж, и я точно так же уговаривал себя почти каждое утро. Мне нужно было подниматься ни свет ни заря, чтобы идти на лекции, которые меня совершенно не вдохновляли, и низменной части меня отчаянно хотелось их прогулять. Поэтому было так интересно прочесть о том, как самый могущественный человек в мире стыдил себя за то, что ему не хотелось вставать с кровати. Этому парню было сложно заставить себя вылезти из-под одеяла и коснуться ногами холодного пола — как и любому из нас. Я распечатал этот фрагмент и повесил на стену рядом со своим столом.