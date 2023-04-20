Пять главных принципов. Как стать тем, кто доводит дела до конца

Любой из нас способен завершить начатое — но важно понять, когда это действительно стоит делать

Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства образования Нидерландов, 32% студентов университетов бросают учебу в первый год после поступления.



Я до сих пор помню, как учился на первом курсе экономического вуза. Через несколько месяцев мои однокурсники начали забирать документы. Они хотели перевестись на другие специальности. Они думали, что другие дипломы сделают их счастливее.

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То, что каждый третий студент бросает учебу, звучит для меня очень знакомо. Но самому мне ни разу за время учебы не хотелось этого сделать.

Одна из вещей, которую я осознал в еще очень юном возрасте, заключается в том, что образование — это не только и не столько то, чему вы учитесь (если только вы не хотите стать юристом, врачом или работать в другой высококвалифицированной профессии).

Суть образования в том, чтобы показать себе и миру, что вы способны завершить начатое.

Для того, чтобы явиться, талант не нужен