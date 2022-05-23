Два разумных решения. Как работать меньше, а зарабатывать больше

Не стоит соглашаться на все предложения

Вам не обязательно всю оставшуюся жизнь чувствовать себя изможденными работой, дожидаться выходных и из месяца в месяц едва сводить концы с концами.



Вместо этого можно сейчас принять разумные решения и стать состоятельным в будущем. Но это означает, что сегодня придется делать сложные вещи, и именно поэтому больше зарабатывать удается не всем.

Видео дня

У большинства людей очень короткий временной горизонт. Если вы готовы мыслить в более долгосрочной перспективе, то сможете принимать более удачные решения. Решения, которые сделают вашу жизнь лучше.

Вот два таких решения. И на мой взгляд, это самые важные причины, почему одни люди зарабатывают больше других.

1. Задаться целью стать лучшим

Существует огромный разрыв в доходах между лучшими и теми, кого считают «средненькими». Возьмем, к примеру, литературную сферу.

В среднем аванс за дебютный фантастический роман начинающего автора составляет от $5 тыс. до $10 тыс. долларов. При этом Стивену Кингу контракт на написание книги может принести свыше $30 млн.

Или, скажем, баскетбол. Без преувеличения тысячи людей обожают заниматься этим видом спорта, но лишь горстке удается попасть в НБА и зарабатывать миллионы.

В любой отрасли самые лучшие зарабатывают больше всех. Это очевидно. Но не столь очевидно, что значит быть одним из лучших.

Большинство людей терпят неудачу потому, что когда становится тяжело, они сдаются

В своей книге Яма Сет Годин утверждает, что большинство людей терпят неудачу потому, что когда становится особенно тяжело — то есть когда они оказываются в яме, — они, как правило, сдаются. Проблема в том, что успех приходит после того, как вы выберетесь из ямы.

Стивен Кинг написал три полноценных произведения, которые так и не были опубликованы, прежде, чем в свет вышел его дебютный бестселлер, Кэрри.

Если бы Кинг бросил писательство после всех отказов, которые получил — а так и произошло бы, если бы его жена не нашла скомканные черновики первых глав и не убедила его продолжить— он, вероятно, не стал бы тем культовым писателем, которой является сегодня.

Что на самом деле означает быть лучшим

Мне нравится, как Годин определяет, что значит быть лучшим в мире: «Лучшим — то есть лучшим для них [целевых потребителей] прямо сейчас, в соответствии с тем, во что они верят и что знают. А в мире — то есть в их мире, в том, который им доступен».

Предположим, вы ищете графического дизайнера, который помог бы создать фирменный стиль для вашего онлайн-бизнеса. «Лучшим» графическим дизайнером «в вашем мире» будет тот, чей стиль соответствует вашему видению вашего бизнеса, кто разделяет ваш подход к работе и может сделать все, что вам нужно, по приемлемой для вас цене.

Наша цель — быть лучшими для нашей аудитории. Будь то гость, если вы работаете в ресторанно-гостиничном бизнесе, или слушатель, если занимаетесь подкастами, — станьте лучшими для них.

Я тоже придерживаюсь этого мировоззрения в том, что касается моей писательской работы. Моя цель — создать лучший в мире блог о личностном росте для моих читателей. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый из них, читая мои публикации, думал: «Какая полезная информация».

Вот почему так важно знать свою целевую аудиторию. Для кого вы работаете? Для кого вы — лучшие? Безусловно, вы делаете это в первую очередь для самих себя. Но всегда существует клиент.

2. С умом выбирать из имеющихся возможностей

Каждый из нас располагает ограниченным запасом времени и энергии. Мы не можем соглашаться на каждое из поступающих предложений.

И хотя теоретически это более или менее понятно, на практике все сложнее, поскольку мир полон соблазнов и возможностей.

Столько всего нужно сделать. И надо соглашаться на все, на что только сможем, правда? Нет, не правда, потому что так вы легко можете уйти в сторону.

Так происходит со многими предпринимателями: они уделяют слишком много времени и энергии неправильным вещам, что зачастую приводит к провалу.

Согласно исследованиям, одна из причин, по которым молодые компании терпят неудачи, состоит в том, что они предлагают продукты или услуги, в которых рынок не нуждается.

Представьте, что вы вкладываете уйму денег, времени и надежд в то, что на самом деле никому не нужно! Многие стартапы проваливаются именно из-за этого.

Какая возможность наиболее перспективная?

Этим вопросом я задаюсь очень часто. Все дело в эффективности инвестиций. Спросите себя: «Какая возможность способна принести наибольшую прибыль?»

На все нужна энергия. И неважно, трудитесь вы над чем-то маленьким или над чем-то большим, и то, и другое будет требовать усилий. Это я понял благодаря Стивену Шварцману, основателю крупной инвестиционной компании Blackstone. В своей книге Чего стоит успех он рассказал о становлении Blackstone.

По его словам, на то, чтобы попросить у инвесторов $1 млн, уходило столько же сил, сколько и на то, чтобы попросить у них $100 млн. Просто нужно было обратиться к другим инвесторам, но работу проделать ту же самую.

Тот же принцип применим и к карьере. Вы можете выполнять ту же самую работу, но в другой компании, и получать в два раза больше.

Вот еще один пример. Можно тратить 8 часов в день на торговлю акциями и в конечном итоге получать прибыль благодаря увеличению курсовой стоимости. Или можно вложить все свои деньги в индексный фонд, а оставшееся время потратить на создание собственного бизнеса — и получить доход как от ценных бумаг, так и от бизнеса.

Вкладывайте свое время и деньги в те возможности, которые сулят наибольшую отдачу. Стремитесь получить целый хлеб, а не крохи.

Начните сегодня

Избитая фраза гласит: самый подходящий момент для того, чтобы посадить дерево, был 20 лет назад. Следующий подходящий момент — сегодня.

Банально, но так и есть. Хорошая жизнь не наступает сама собой. Это происходит только в том случае, если мы постоянно работаем над ее созданием.

Основать бизнес, который будет приносит шестизначный доход, построить карьеру своей мечты и так далее — на все это нужно время. Мой блог, например, начал приносить деньги только спустя два года постоянной работы над ним.

Меньше работать и больше зарабатывать хотелось бы каждому. И именно поэтому этого трудно достичь.

Если хотите зарабатывать больше, не стоит дожидаться идеального момента. Можно начать уже сегодня. Все дело в первом шаге.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дариуса Фору. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.