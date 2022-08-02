Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение
Дариус Фору: «Когда вы не уверены, легко поддаться чужому влиянию» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Обращая внимание только на позитивные стороны, вы рискуете упустить из виду минусы, и это может дорого обойтись
Всякий раз, задумываясь о том, чтобы начать принимать какую-нибудь пищевую добавку, я обычно искал что-то вроде «преимуществ добавки X».
Этим X могло быть что угодно: от витамина С до ашваганды (травы, популярной в последние годы). Ту же логику я применял и к другим вещам, которые мне было интересно попробовать. Например, спрашивал себя, каковы преимущества
— веганской диеты;
— ежедневных пробежек;
— ранних подъемов;
— торговли акциями.
Когда речь идет о сборе информации по какому-либо вопросу, такая ментальная модель применяется чаще всего. Мы склонны рассматривать только позитивные стороны. Но что происходит, если вы обращаете внимание только на плюсы? Вы рискуете упустить из виду минусы, и это может дорого вам обойтись.
Изучая ментальные модели и методы мышления Уоррена Баффета и Чарли Мангера, я понял, что важно инвертировать вопросы. Вы должны заставить себя проанализировать и негативные моменты. Это позволит вам их избежать. Как это сделать?
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