Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение

Обращая внимание только на позитивные стороны, вы рискуете упустить из виду минусы, и это может дорого обойтись

Всякий раз, задумываясь о том, чтобы начать принимать какую-нибудь пищевую добавку, я обычно искал что-то вроде «преимуществ добавки X».



Этим X могло быть что угодно: от витамина С до ашваганды (травы, популярной в последние годы). Ту же логику я применял и к другим вещам, которые мне было интересно попробовать. Например, спрашивал себя, каковы преимущества

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— веганской диеты;

— ежедневных пробежек;

— ранних подъемов;

— торговли акциями.

Когда речь идет о сборе информации по какому-либо вопросу, такая ментальная модель применяется чаще всего. Мы склонны рассматривать только позитивные стороны. Но что происходит, если вы обращаете внимание только на плюсы? Вы рискуете упустить из виду минусы, и это может дорого вам обойтись.

Изучая ментальные модели и методы мышления Уоррена Баффета и Чарли Мангера, я понял, что важно инвертировать вопросы. Вы должны заставить себя проанализировать и негативные моменты. Это позволит вам их избежать. Как это сделать?

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