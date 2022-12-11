Разумный выбор. Шесть решений, которые улучшат вашу жизнь

Всегда оставайтесь верны своим ценностям

Вчера вечером мне нестерпимо захотелось открыть пакет картофельных чипсов и съесть все до последней крошки. И я уже даже потянулся за ним, но вместо этого решил взять маленький греческий йогурт.



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Это был разумный выбор. На прошлой неделе я выбрал чипсы и после этого чувствовал себя так, будто мой желудок вот-вот взорвется. То был нормальный, не слишком разумный выбор.

Мы часто принимаем подобные не слишком разумные решения. Но мы знаем, что такой выбор не вполне отвечает нашим интересам. Нам просто нужно иногда напоминать себе об этом. Вот список тех решений, которые могут улучшить нашу жизнь.

1. Делать трудные вещи

В сериале Офис есть замечательная серия, в которой Майкл Скотт, менеджер бумажной компании, должен до конца дня уволить кого-то из своей команды. Он всячески пытается избавить себя от необходимости делать этот тяжелый выбор.

Он готов на все что угодно, лишь бы избежать сложного разговора об увольнении кого-то из штата. Я не знаю ни одного руководителя, которому бы нравилось кого-то увольнять. Вот почему многие лидеры оставляют в своей команде даже тех сотрудников, с которыми следовало бы проститься.

Сталкиваясь с ситуацией, которой вам, так же, как и Майклу Скотту, хотелось бы избежать, помните, что надо делать трудные вещи. Сорвите пластырь. Это больно, но так будет лучше для всех.

То же самое касается и отношений, которые давно изжили себя, но продолжают каким-то образом существовать.

И точно так же, если вам не приносит радости ваша работа, найдите другую. В долгосрочной перспективе это окажется более разумным выбором.

2. Подниматься по лестнице