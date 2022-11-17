Чтобы в итоге не сожалеть. 10 советов, как перестать откладывать на потом

Каждый раз, когда вы произносите: «Слишком поздно», — в вас говорит сожаление

Однажды один из моих преподавателей в колледже во время лекции о стратегиях предпринимательской деятельности сказал: «Раньше я был врачом». Я тут же поднял руку, чтобы спросить, почему он сменил профессию. Мне было любопытно, не связано ли это каким-то образом с прокрастинацией.



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Он рассмеялся и сказал: «Я окончил медицинский институт и проработал семейным врачом почти 20 лет. А потом подумал, что на самом деле хотел бы построить академическую карьеру, поэтому получил ученую степень в области бизнеса и начал новую главу в своей жизни».

Меня это заинтриговало и я подошел к нему после лекции. «Вы позволите поинтересоваться, сколько вам лет?» — спросил я. «Мне 61 год. И я защитил кандидатскую, когда мне было 55», — ответил он. Я был изумлен и не скрывал этого. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так кардинально менял сферу деятельности в таком возрасте.

Чтобы перестать откладывать на потом, нужно изменить свой образ жизни

В моем окружении люди прекращали учиться и развиваться после того, как им исполнялось 40. Так что я спросил: «Как вы пришли к такому решению?» Он ответил: «Жизнь долгая, и можно успеть сделать много разных вещей. Я решил следовать за своей любознательностью. Например, буквально на прошлой неделе я прочел кое-что удивительное. Суммарная энергия, испускаемая звездами (или их светимость), намного больше, чем энергия, испускаемая Солнцем. Так почему же ночью темно?»

«Понятия не имею», — ответил я. «И не только ты. По правде говоря, никто не знает. Но вообще-то ночью не должно быть темно. Разве это не поразительно?»

Я до сих пор использую этот пример всякий раз, когда говорю о тайнах мира и ограниченности человеческих знаний. Нам очень многое неизвестно. Я спросил своего преподавателя, каково ему было в 50 с лишним лет вновь оказаться за партой.

«Я ни на секунду не разочаровался в своем решении. Я знал, что это именно то, чем мне хотелось бы заниматься. На самом деле нужно было это сделать еще много лет назад. И я знал, что если бы так и не решился, то позже сожалел бы об этом».

10 советов, которые помогут избежать сожалений

Эта история оказала на меня огромное влияние, и я до сих вспоминаю ее раз в несколько месяцев. Я тоже хочу быть человеком, способным в 50 лет настолько радикально изменить свою жизнь. Это говорит о том, что он не боялся и не искал себе оправданий. Он действовал.

Всем известно, что если отложить воплощение своей мечты всего на одну неделю, неделя превратится сначала в месяцы, потом — в годы, потом — в десятилетия, и так пока мы не умрем, терзаемые сожалениями.

Если это прозвучало жестоко, то лишь потому, что это так и есть. Продолжая постоянно откладывать на потом, вы становитесь одним из тех людей, которые никогда не делают того, о чем говорят.

За много лет я усвоил немало уроков о том, как можно этого избежать. Вот 10 наиболее важных.