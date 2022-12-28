Наилучший путь. Как начать работать по профессии своей мечты

Не тратьте времени на средства — переходите сразу к цели

Как часто мы стремимся к чему-то лишь потому, что считаем это средством осуществить что-то еще?



Я разговаривал с одной своей бывшей коллегой, которая сейчас работает бизнес-тренером. У нее своя практика и собственная тренерская методика.

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Но когда мы виделись в последний раз, пару лет назад, она проходила какую-то программу аккредитации коучей. Многие люди полагают, что для того, чтобы иметь возможность работать по той или иной специальности, нужно сначала получить некий знак одобрения.

Почему бы не начать прямо сейчас?

Это, безусловно, относится к коучам. Но также и к писателям, консультантам и представителям других профессий, подразумевающих экспертность. И хотя я считаю, что системная аккредитация не лишена смысла, это не всегда наилучший путь.

Дипломы и сертификаты выполняют роль ярлыков. Если у кого-то есть диплом определенного университета, можно предположить, что этот человек обладает соответствующим уровнем академических способностей и настойчивости.

То же самое касается и представителей сферы финансов. В США сертифицированный специалист по финансовому планированию проходит обширную программу обучения, которая не требует особых затрат — ни времени, ни денег. Такого рода официальное одобрение вполне целесообразно.

Но если мы стремимся получить некий диплом или сертификат исключительно потому, что считаем их средством начать делать что-то еще, тогда это уже проблема.

«Я хочу сделать х, но мне надо у»

Случалось ли вам когда-нибудь говорить себе нечто подобное? Если да, то вы либо откладываете достижение своей цели, либо пытаетесь найти причину, чтобы не реализовывать ее. Вот несколько примеров: