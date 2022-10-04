Пять шагов. Как перейти от желания к действию

Чтобы запустить процесс, достаточно малейшего движения, но мы постоянно забываем об этом

С недавних пор я стал замечать, как много времени мы проводим, желая что-то сделать, мечтая о том, чтобы что-то сделать… но при этом с огромным трудом переходим к действиям.



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Почему этот переход дается так тяжело?

И как совершать его более осознанно?

Давайте рассмотрим пару типичных примеров, чтобы понять, с чем мы имеем дело.

— Есть задача, которую я хочу выполнить (или, может быть, считаю, что должен это сделать), но при этом постоянно откладываю на потом. По какой-то причине эта задача вызывает у меня неуверенность, и это делает ее неприятной, так что я откладываю снова и снова. Когда же, наконец, я возьмусь за нее, то обнаружу, что все намного проще, чем мне казалось, и буду удивляться, почему же тянул так долго.

— Есть проект, которым я давно собираюсь заняться, но постоянно говорю себе, что сейчас не подходящий момент.