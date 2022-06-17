Это работает. Как изменить в своей жизни все, что вас не устраивает

Задумайтесь о том, какие истории вы себе рассказываете

Большинство из нас не осознает, какое мощное влияние оказывают истории на нашу жизнь, потому что даже не замечает, что рассказывает их себе. Но истории определяют все.



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Например, истории, которые вы себе рассказываете, являются причиной того, что вы чувствуете:

— Обиду на любимого человека или коллегу

— Вину из-за того, что вы чего-то не сделали

— Перегружен ность всем тем , что вам н ужно сделать

— Тревогу из-за неопределенности в мире

— Неспособность избавиться от старых привычек

— Желание уклониться от стоящих перед вами сложных задач

— Скуку или одиночество

В изначальной реальности нет ничего, что заставляло бы нас чувствовать все это. Эти чувства порождаются нашими историями о ней.

Давайте посмотрим, как это работает, а затем — как можно использовать силу истории, чтобы изменить все, что нам хотелось бы изменить.

Как истории формируют нашу жизнь

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