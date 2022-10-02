Все будет хорошо. Как избавиться от страха неудачи

Подготовка поможет вам решиться начать что-то новое и не сойти с дистанции

Судя по всему, некоторые люди считают, что начинать собственный бизнес страшнее, чем выпрыгивать из самолета. Вот насколько сильна может быть боязнь провала.

Мы скорее сделаем что-то смертельно опасное, чем что-то новое. Исследователи обнаружили, что примерно треть американцев открытие собственной компании пугает больше, чем прыжок с парашютом.

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Даже если многие из них ненавидят свою работу и хотят уволиться. Почему же мы так боимся делать что-то новое?

— Переезжать в другой город или страну;

— Посещать мероприятия в одиночестве;

— Начинать свой бизнес;

— Менять профессию.

Я могу продолжать в том же духе, но думаю, вы уловили суть. Делать что-то новое или отличающееся от того, чем вы занимаетесь сейчас, страшно. Для этого надо нарушить заведенный (и, как правило, надежный) порядок.

Вам придется шагнуть в неизвестность. Когда вы беретесь за что-то новое, вы не знаете, что произойдет дальше. Возможно, вас ждет провал! И этот страх неудачи пугает.

Но мы все прекрасно знаем, что нельзя позволять этому чувству остановить нас. Вот стратегия, который поможет справиться со страхом.