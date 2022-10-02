Все будет хорошо. Как избавиться от страха неудачи
Дариус Фору: «Нельзя позволить страху остановить вас» (Фото:Moose Photos/pexels.com)
Подготовка поможет вам решиться начать что-то новое и не сойти с дистанции
Судя по всему, некоторые люди считают, что начинать собственный бизнес страшнее, чем выпрыгивать из самолета. Вот насколько сильна может быть боязнь провала.
Мы скорее сделаем что-то смертельно опасное, чем что-то новое. Исследователи обнаружили, что примерно треть американцев открытие собственной компании пугает больше, чем прыжок с парашютом.
Даже если многие из них ненавидят свою работу и хотят уволиться. Почему же мы так боимся делать что-то новое?
— Переезжать в другой город или страну;
— Посещать мероприятия в одиночестве;
— Начинать свой бизнес;
— Менять профессию.
Я могу продолжать в том же духе, но думаю, вы уловили суть. Делать что-то новое или отличающееся от того, чем вы занимаетесь сейчас, страшно. Для этого надо нарушить заведенный (и, как правило, надежный) порядок.
Вам придется шагнуть в неизвестность. Когда вы беретесь за что-то новое, вы не знаете, что произойдет дальше. Возможно, вас ждет провал! И этот страх неудачи пугает.
Но мы все прекрасно знаем, что нельзя позволять этому чувству остановить нас. Вот стратегия, который поможет справиться со страхом.