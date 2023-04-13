Это достижимо. Как получить то, чего вы хотите по-настоящему

Дариус Фору: «Не оправдывайтесь перед собой за свои желания» (Фото:Vadymvdrobot/Depositphotos)

Вы можете добиться гораздо большего, чем вы думаете

Чего вы по-настоящему хотите от жизни? Есть два варианта:



1. Вы не знаете

2. Вы думаете, что знаете, но не уверены

Вот почему многие люди не могут найти себе места и постоянно меняют работу, жилье, партнеров и переезжают из одной страны в другую.

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Притормозите. И обдумайте этот вопрос. Чего вы хотите? Потому что на самом деле жизнь достаточно долгая, чтобы достичь того, чего вы хотите по-настоящему.

Это не значит, что вы можете иметь все, что пожелаете. Это лишь означает, что вы можете получить то, чего действительно хотите. Проблема в том, что большинству из нас так никогда и не удается понять, чего им хочется по-настоящему.

Вы можете достичь большего, чем вы думаете

Предположим, вы хотите иметь какие-то из самых желанных вещей в жизни:

— достойную работу;

— любящего партнера;

— насыщенную социальную жизнь;

— солидный банковский счет;

— сильное тело;

— дружную семью.

Это недостижимо? Я так не думаю.