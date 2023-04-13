Это достижимо. Как получить то, чего вы хотите по-настоящему
Дариус Фору: «Не оправдывайтесь перед собой за свои желания» (Фото:Vadymvdrobot/Depositphotos)
Вы можете добиться гораздо большего, чем вы думаете
Чего вы по-настоящему хотите от жизни? Есть два варианта:
1. Вы не знаете
2. Вы думаете, что знаете, но не уверены
Вот почему многие люди не могут найти себе места и постоянно меняют работу, жилье, партнеров и переезжают из одной страны в другую.
Притормозите. И обдумайте этот вопрос. Чего вы хотите? Потому что на самом деле жизнь достаточно долгая, чтобы достичь того, чего вы хотите по-настоящему.
Это не значит, что вы можете иметь все, что пожелаете. Это лишь означает, что вы можете получить то, чего действительно хотите. Проблема в том, что большинству из нас так никогда и не удается понять, чего им хочется по-настоящему.
Вы можете достичь большего, чем вы думаете
Предположим, вы хотите иметь какие-то из самых желанных вещей в жизни:
— достойную работу;
— любящего партнера;
— насыщенную социальную жизнь;
— солидный банковский счет;
— сильное тело;
— дружную семью.
Это недостижимо? Я так не думаю.