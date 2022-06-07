Четыре токсичных мысли. Что мешает вам достичь финансовой свободы
Дариус Фору: «Вы можете делать деньги из воздуха» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)
Не обязательно быть владельцем бизнеса или считать каждую копейку
Я видел множество статей и видео, в которых шла речь о «токсичных» убеждениях в отношении денег и о том, как эти убеждения мешают достичь финансовой свободы и стабильного и продолжительного материального благополучия.
Я не большой поклонник этого термина — он слишком затасканный. Но то, что у нас есть определенные деструктивные убеждения, связанные с о деньгами, безусловно, верно.
Наиболее очевидные из них — «деньги — это зло» и «я не умею обращаться с деньгами». Мы все это прекрасно понимаем. Деньги — это добро, если использовать их во благо, и каждый способен научиться лучше распоряжаться своими средствами.
Но мне приходилось сталкиваться с более глубокими и менее изученными токсичными убеждениями в отношении денег. И первый шаг к тому, чтобы избавиться от них — самоанализ.
1. «Я смогу стать счастливым, только когда буду зарабатывать больше»
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