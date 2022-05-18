Парадокс счастья. Почему стремление к большему делает нас несчастными

Когда мы разучились радоваться тому, что имеем?

Одна из фундаментальных идей современного общества состоит в том, что каждый должен стремиться к большему. Она просматривается во всем, от фильмов, книг и статей до частных бесед.



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Мы часто говорим, что хотим быть умнее, успешнее, лучше, быстрее и так далее. Мы постоянно думаем о каком-то моменте в будущем, когда у нас будет больше того, что мы стремимся получить. Больше денег, статуса, уважения, любви.

Желание иметь больше часто обыгрывается и в рекламе. Один из лучших примеров — маркетинговая кампания со слоганом «Вы заслуживаете большего», которую несколько лет назад провел Mcdonald’s. Речь об их завтраках, и, по-видимому, Мак считает, что мы все заслуживаем того, чтобы получить «больше остроты, более сладости».

Но компании и рекламные агентства не виноваты — они просто дают нам то, чего мы хотим.

Многие из нас в самом деле верят, что желание получить больше может принести счастье. Чем к большему мы стремимся, тем счастливее становимся — либо в процессе достижения цели, либо получая желаемое.

Но трагедия в том, что стремление к большему не приносит счастья, а разрушает его. Человеческому разуму не свойственно ценить то, что уже есть. Достигнув чего-либо, мы теряем покой. Нам хочется добиваться еще большего, иметь еще больше.

Наш разум постоянно придумывает причины желать большего

Мы живем в мире, где Chanel может поднять цену на свои сумки почти на 60% без каких-либо возражений со стороны покупателей. Если мы чего-то хотим, то должны это получить, сколько бы это ни стоило и чем бы ни пришлось ради этого пожертвовать.

Наш разум постоянно придумывает новые истории и причины, чтобы желать большего. Какой бы хорошей ни была ваша жизнь, ее всегда можно сделать еще лучше.

Когда мы разучились радоваться тому, что имеем?

Меня учили так: если тебе что-то не по карману, то ты просто это не покупаешь и спокойно живешь дальше. Когда я получил водительские права, мне очень хотелось купить BMW 3 серии, но у меня не было таких денег.

Родители не могли помочь мне с покупкой, да и не хотели, поэтому я приобрел подержанный Peugeot 106. Он был старый и разбитый. Я установил новый CD-плеер, но акустическая система в этой машине была настолько плохой, что музыка звучала так, словно проигрывалась на граммофоне 1930-х годов.

Но этот автомобиль подарил мне свободу. Мне больше не нужно было ездить в школу на велосипеде или автобусе. И этого мне было достаточно. А еще я усвоил важный урок об отношениях и людях.

Главной причиной, по которой мне хотелось BMW, было желание произвести впечатление на окружающих. Я думал, что с такой машиной буду выглядеть круто и благодаря этому девушки захотят встречаться со мной. Но когда вскоре после того, как я купил Peugeot, у меня появилась девушка, она сказала мне: «Всем плевать, какая у тебя машина, если ты козел».

Много лет спустя я увлекся философией и обнаружил, что эта концепция не нова. Один из древнейших философов, Гераклит Эфесский около 2500 лет назад сказал: «Просто помните: чем большее значение мы придаем вещам, находящимся вне сферы нашего контроля, тем меньше мы контролируем».

Это напоминает нам о том, что чем больше мы ценим внешние вещи, тем меньше ценим себя. Я рад, что понял это еще в молодости. Потому что я осознал, что можно быть счастливым, даже имея не все, чего хотелось бы.

Но в наши дни, если мы не можем себе чего-то позволить, то просто занимаем деньги или ищем новую работу. Залезаем в долги или жертвуем своим временем и силами, ради того, чтобы что-то купить.

Как древняя мудрость может помочь желать меньшего

Философское учение под названием стоицизм отлично помогает преодолеть наше естественное желание больше делать и больше приобретать. У Сенеки, философа-стоика, не понаслышке знакомого с богатством, было твердое убеждение относительно стремления к большему. Он сказал: «Беден не тот, кто мало имеет, а тот, кто хочет многого».

Суть в том, что по-настоящему богат тот, кто доволен своей жизнью, и неважно, сколь многим он владеет — ему этого достаточно.

Но нам тяжело принять такой образ мышления, потому что мы все неугомонные. Получая то, чего жаждали, мы лишь начинаем желать еще большего.

Лучший способ выйти из этого беличьего колеса — постоянно работать над своими желаниями. Совсем ничего не хотеть невозможно.

На днях я увидел, что кто-то из работников бизнес-центра, в котором я арендую офис, купил себе новую машину — Lamborghini Urus. Я не фанат машин, но эта в самом деле хороша. Такое сочетание красоты и технических характеристик никого не оставит равнодушным.

При виде этого автомобиля я подумал: «Как здорово было бы иметь такой же». А потом заметил, что мой мозг начал думать над тем, как заработать больше денег или какие активы можно было бы продать.

Именно так и устроен человеческий разум. При виде кого-то, кто построил завидную карьеру, ваш мозг может приуменьшить ваш собственный профессиональный успех и сказать: «Возможно, пора сменить работу». Я осознал, о чем думаю, и быстро остановился, отмахнувшись от этих мыслей.

Правда в том, что обладание большим не сделает вас счастливее. А точнее, я уверен, что все, что свыше необходимого, способно лишь разрушить ваше счастье. Все потому, что погоня за исполнением желаний — это бездонная ловушка, оказаться в которой по-настоящему опасно.

Еще один стоик, Эпиктет, сказал, что «богатство заключается не в том, чтобы иметь много вещей, а в том, чтобы иметь мало желаний». Исходя из этого, давайте рассмотрим несколько способов не желать слишком многого.

1. Расскажите кому-нибудь о том, что вы испытываете благодарность. Это более эффективная стратегия, чем держать признательность в себе. Если вы только мысленно перечисляете то, за что благодарны, чувство признательности быстро проходит. Но когда вы вслух благодарите кого-то за отношения, которые вас связывают, неважно дружеские ли, любовные или профессиональные, вы доставляете радость кому-то еще. Вы также можете рассказать другим, как вы благодарны за все, что есть в вашей жизни. Благодарных людей, как правило, все устраивает, потому что они ценят то, что имеют.

2. Составьте план В и план С. Когда вы считаете, что вам что-то нужно, вы начинаете зависеть от этого. Например, когда вы думаете, что вам необходимо получить повышение или новую работу, от этой работы начинает зависеть ваша самооценка. Но, как прекрасно знали стоики, мы почти никогда не получаем того, чего хотим. Вот почему важно иметь множество запасных планов. Ни в коем случае нельзя зависеть от одной-единственной работы, человека, цели и так далее. Если что-то одно не удается, переходите к чему-то другому. Движение будет поддерживать вашу активность. А активные люди менее подвержены тому, чтобы хотеть ненужных вещей.

3. Делайте то, что вас по-настоящему радует. Звучит банально, но задумайтесь, насколько часто вы делаете то, что не доставляет вам удовольствия? Если вам не нравится ваша работа, вы заняты тем, что вас не радует, большую часть дня. Не очень хорошая ситуация. Найдите способ сделать так, чтобы ваша жизнь приносила вам удовлетворение. Находите радость в том, чем занимаетесь. Это не значит, что вы должны гнаться за наслаждениями. Чувство внутреннего удовлетворения может принести и хорошо выполненная работа. Любая работа.

4. Довольствуйтесь малым. Человек ко всему привыкает. Когда вы меняете свой образ жизни на более роскошный, вы постепенно привыкаете к новому уровню, и все, что не дотягивает до него, будет казаться вам мучением. Лучший способ не застрять в водовороте гедонизма — никогда не погружаться в него. Живите просто, вне зависимости от того, сколько у вас денег.

5. Не позволяйте себе размякнуть. Мы можем сделать свою жизнь настолько комфортной, что не придется даже выходить на улицу. Можно работать из дома. Можно заниматься спортом дома. Можно включить отопление, когда похолодает. Можно заказать на дом доставку любой еды. Но от комфорта вы можете размякнуть. А жизнь бывает жесткой. Поэтому лучше обладать твердым характером. Поднимайтесь по лестницам, а не на лифте, не отказывайтесь от своих планов даже в отвратительную погоду, путешествуйте налегке, ходите пешком туда, куда можно дойти, и так далее. Избегайте простейших путей. Безусловно, экономия времени — это хорошо. Но когда вы слишком ею увлекаетесь, вы жертвуете чем-то более важным: своей внутренней силой.

Счастье — это не какое-то внешнее событие или процесс. Это побочный продукт удовлетворенности своей жизнью. Если вы постоянно стремитесь к большему, ваша жизнь лишена покоя. Такая жизнь не сделает вас счастливыми.

Но если вы немного замедлитесь и сосредоточитесь на тех вещах, которые приносят вам внутреннее удовлетворение, вы поймете, что у вас внутри уже есть все для того, чтобы быть счастливым.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дариуса Фору. Републикация полной версии текста запрещена.

Ориг и нал

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