Один из секретов долголетия королевы Елизаветы II

Давайте поразмышляем над возможными причинами долголетия аристократов

Долголетие и деньги. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.



Мы все любили королеву. Последняя императрица. Она видела и знала всех. И при этом находила силы жить и улыбаться. Да и 96 лет — почтенный возраст. Давайте поразмышляем над возможными причинами долголетия аристократов.

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Мы всегда говорим о противостоянии генетики и здоровому образу жизни. Подсознательно пытаясь позволить себе очередную сигарету, надеясь, что у нас тот же генотип, что у Черчилля, и наши гены нам простят слабости характера, будут благосклонны к нам и подарят нам пару лет вожделенного долголетия. Но в этом спорте, в котором я часто сам участвую с обеих сторон баррикад, мы всегда теряем один из самых доказанных способов продления жизни. Это деньги.

Он не нравится фанатам личностного роста, потому что он не про душу и не о вере в свою миссию на земле, а о материальном. Он не нравится адептам ЗОЖ, потому что заставляет сравнивать пользу денег с пользой брокколи, и бессердечная математика сможет навесить новый ценник на полезные товары. Он не нравится генетикам, потому что им трудно отделить унаследованное богатство от унаследованных генов, и это путает все расчеты.

Если вы богаты в свои 40, то в среднем живете на 12 лет дольше беднейших людей

Но пока все говорит в пользу того, что деньги работают. Если у вас откажет сердце, вы сможете купить другое. Если вы не жалеете деньги на чек-апы, и на врачей, которые получали хорошее образование и не выпишут вам что угодно, у вас уже есть фора в долголетии. Деньги позволяют покупать более качественные продукты, при условии, что вы понимаете, что такое лучшие продукты для здоровья. Деньги конвертируются в хорошее образование и окружение, а человеку, который прочитал много книг, сложнее убедить делать глупости со своим здоровьем. Деньги позволяют отдыхать и экономить силы на ненужные тревоги.

Невозможно точно сказать, сколько нужно зарабатывать для долгой жизни, цена жизни меняется с каждым годом даже в одной стране, а перенести доход американца на украинца вообще не понятно как. Но кое-что можно сосчитать. В одном исследовании сравнили 1% людей по наивысшему заработку в стране в их 40 лет с 1% самых бедных людей. И выходит, что если вы богаты в свои 40, то в среднем живете на 12 лет дольше, чем самые бедные люди. Любопытно, что женщинам деньги приносят 10 лет жизни, а мужчинам 14 лет.

Эта разница в годах на момент исследования сопоставима с разницей в длине жизни между курящими и некурящими. Вопрос, что будет если разбогатеть и бросить курить, даст ли это вдвое больше лет, пока без ответа, но стоит стараться.

Разница в 10 и 14 годах у женщин и мужчин, по-видимому, связана с тем, что мужчины хуже следят за своим здоровьем и деньги помогают им это делать меньшими усилиями. Хотя все остальные объяснения будут приниматься.

Еще интересно, что зависимость на данном отрезке линейна. Это означает, что нет порога в размере дохода, после которого дополнительные деньги не связаны с дополнительным положительным эффектом для здоровья. Может, он где-то внутри самого богатого одного процента, и 0,1% самых богатых людей не отличается по длине жизни от бедных по отношению к ним 0,5%, но этого мы пока не знаем.

Как и все в науке о продлении жизни, это следует понимать с оговорками. Корреляция — не значит причина, и могут быть полезны не деньги, а какое-то их производное. Деньги — не гарантия, кирпич падает на головы всем, случайные вредные мутации не вылечить денежным переводом, а вредные привычки кое-как компенсируются деньгами, но отказаться от них дешевле и эффективнее. Всегда будут исключения типа Джобса. Но никто не Джобс, кроме Джобса. И в среднем тренд смотрится именно так.

Поэтому не будем забывать об этом, еще одном потенциальном рецепте долголетия. Как и все советы, это не панацея, но стоит рискнуть.

Текст публикуется с разрешения автора

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