Источник вечной молодости. Почему оптимисты живут дольше

Более здоровый образ жизни — лишь одна из причин

На ваш взгляд, стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст? Вы во всем стараетесь видеть светлые стороны? Если так и есть, вы, возможно, приятно удивитесь, узнав, что подобный настрой способен улучшить здоровье.



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Согласно целому ряду исследований, оптимисты могут похвастаться лучшим самочувствием, более крепким сном, меньшей подверженностью стрессу и даже более здоровой сердечно-сосудистой системой и более сильным иммунитетом. А недавнее исследование показало, что оптимизм связан еще и с большей продолжительностью жизни.

В рамках этой научной работы ученые на протяжении 26 лет отслеживали продолжительность жизни почти 160 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В начале исследования женщины оценили собственный уровень оптимизма. Участниц с самыми высокими баллами по этому показателю отнесли к категории оптимисток, тех, у кого были самые низкие баллы, признали пессимистками.

А затем, в 2019 году, исследователи связались с теми участницами, которые были еще живы, а также выяснили, сколько прожили те, кого к этому моменту уже не стало. Оказалось, что женщины с наивысшим уровнем оптимизма в основном жили дольше. Еще важнее то, что оптимистки чаще, чем пессимистки, доживали до 90 лет. Исследователи классифицировали это как «исключительное долголетие», учитывая, что средняя продолжительность жизни женщин в развитых странах составляет примерно 83 года.

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