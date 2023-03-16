Дело не в количестве прожитых лет. От чего зависит то, как быстро вы состаритесь

Биологический возраст может существенно отличаться от хронологического

Приходилось ли вам просыпаться с мыслью: «Когда я был моложе, мне вполне хватало четырех часов сна, а теперь такое ощущение, что нужно все 10»? Или случалось ли когда-нибудь выходить из спортзала и «чувствовать» свои колени?



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С подобными признаками старения сталкивается почти каждый человек. Но есть люди, над которыми возраст, кажется, не властен. Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург не прекращала работать до самой смерти, настигшей ее в 87 лет. Судья Великого британского конкурса выпечки Мэри Берри, которой уже за 80, продолжает вдохновлять людей по всему миру печь и наслаждаться жизнью. А когда в 2021 году журнал People назвал актера Пола Радда был «Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих», ему было 52 года, хотя выглядел он на 30. Так значит ли это, что возраст — не более, чем цифры?