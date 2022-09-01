Правда ли, что мы становимся счастливее с возрастом?

То, будет ли уровень счастья расти или падать, зависит от баланса двух конкурирующих сил

Согласно целому ряду исследований, уровень счастья в среднем снижается по мере того, как мы приближаемся к зрелому возрасту, доходит до минимума в 40 лет, а затем вновь идет вверх в преддверии выхода на пенсию. Эта так называемая U-образная кривая счастья выглядит обнадеживающе, но, к сожалению, скорее всего, не соответствует действительности.



Видео дня

Мой анализ данных Европейского социального исследования показывает, что на самом деле многие люди в старости чувствуют себя менее счастливыми, поскольку сталкиваются с трудностями, обусловленными возрастом — такими как ухудшение здоровья и смерть близких. В почти половине из 30 изученных мною стран U-образная модель не прослеживалась.

От чего же это зависит?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.