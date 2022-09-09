Защитят и поддержат. Три полезных осенних продукта

Не забудьте добавить их в список покупок именно сейчас

Лето позади, и, глядя на прогноз погоды, можно смело утверждать, что осень достаточно «календарно» постучалась прохладой в наши дома.



На прилавках местных рынков и на полках в супермаркетах все больше сокращается разнообразие ягод и фруктов по сравнению с летним сезоном, однако осень также щедра на полезные и питательные продукты, которые способны поддержать наш организм даже при более низкой температуре.

Видео дня

Итак, что стоит не забыть положить в продуктовую корзину именно сейчас?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.