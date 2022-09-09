Защитят и поддержат. Три полезных осенних продукта

9 сентября, 22:03
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Наталья Самойленко: «Груши — отличный источник клетчатки» (Фото:Polina Ковальева/pexels)

Наталья Самойленко: «Груши — отличный источник клетчатки» (Фото:Polina Ковальева/pexels)

Наталья Самойленко
Диетолог и эндокринолог

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Лето позади, и, глядя на прогноз погоды, можно смело утверждать, что осень достаточно «календарно» постучалась прохладой в наши дома.

На прилавках местных рынков и на полках в супермаркетах все больше сокращается разнообразие ягод и фруктов по сравнению с летним сезоном, однако осень также щедра на полезные и питательные продукты, которые способны поддержать наш организм даже при более низкой температуре.

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Итак, что стоит не забыть положить в продуктовую корзину именно сейчас?

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Теги:   Осень Здоровое питание Советы диетолога

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