Чтобы стать лучше. Три важных жизненных правила

Марк Мэнсон: «Любое ваше решение должно быть продиктовано стремлением улучшить жизнь — вашу или окружающих» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Не бывает плохих нот, бывают плохие музыканты

Правило №1: Вы несете ответственность за все, что с вами происходит. Даже если это не ваша вина.

Эта концепция радикальной ответственности позаимствована у экзистенциалистов. И в частности у Жана-Поля Сартра, который обладал этим удивительным пониманием того, что каждое мгновение мы делаем выбор. Мы постоянно принимаем решения не только относительно того, что делать, но и относительно того, как смотреть на вещи.

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Так что если вас разозлили чьи-то слова — что ж, это был ваш выбор. Вы выбрали такие ценности, согласно которым эти слова выводят вас из себя. И вы приняли решение слушать того парня, который вас разозлил.

Это постоянное принятие решений создает колоссальную умственную и эмоциональную нагрузку, именно поэтому мы так боимся