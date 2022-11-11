Чтобы стать лучше. Три важных жизненных правила
Марк Мэнсон: «Любое ваше решение должно быть продиктовано стремлением улучшить жизнь — вашу или окружающих» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не бывает плохих нот, бывают плохие музыканты
Правило №1: Вы несете ответственность за все, что с вами происходит. Даже если это не ваша вина.
Эта концепция радикальной ответственности позаимствована у экзистенциалистов. И в частности у Жана-Поля Сартра, который обладал этим удивительным пониманием того, что каждое мгновение мы делаем выбор. Мы постоянно принимаем решения не только относительно того, что делать, но и относительно того, как смотреть на вещи.
Так что если вас разозлили чьи-то слова — что ж, это был ваш выбор. Вы выбрали такие ценности, согласно которым эти слова выводят вас из себя. И вы приняли решение слушать того парня, который вас разозлил.
Это постоянное принятие решений создает колоссальную умственную и эмоциональную нагрузку, именно поэтому мы так боимся