Спокойный голос внутри. Как научиться самоподдержке

Можем ли мы стать друзьями самим себе?

«Я у себя молодец». Наша спасительная самоподдержка. Знаете, чему я почти научилась за эти месяцы и наблюдаю это? Не до костей съедать себя, когда что-то не удается. Вместо того чтобы «злобно мотивировать» — поддерживать.



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Этот спокойный поддерживающий голос, который внутри говорит: «Ты нормальная, ты просто не выспалась. Ты не тупая — просто давление приближается к температуре замерзания. Ты не безответственная — ты сделала все, что могла. У тебя графики отключения света непредсказуемые. И обстоятельства быстро меняются».

<...>

Когда-то я давала домашнее задание взрослым: присмотреться, как дети заботятся о животных, игрушках. Что говорят, как «воспитывают»? Они будут говорить нашими словами. И показывать наши действия. И мы услышим не только то, что говорим им вслух, но и то, что, возможно, говорим самим себе.

Я наблюдаю, как дочь разговаривает с кошкой и своими куклами: «Девочка моя, я с тобой. Ты испугалась? Да, сейчас сложно. Я с тобой. Мы вместе. Давай я тебя возьму на руки». Когда услышала впервые, подумала: «Неужели на самом деле я так говорю?» Я не знаю, какие именно слова и ощущения останутся у нее до взрослого возраста. Хотелось бы, чтобы внутри была сила поддержки.

Ибо из нее формируется навык самоподдержки.

Этот голос «взрослого» начинает звучать внутри наших детей очень рано. Наши внутренние голоса обычно критичны. Они говорят словами авторитетных для нас в детстве людей то и так, как они реагировали на наши ошибки и успехи.

Наши внутренние голоса обычно критичны

Не у всех нас есть привычка реагировать одобрительно, да и верить в свои успехи и достижения, не заслуживать что-либо «полезностью», а просто слышать внутри себя этот голос: «Ты замечательный/прекрасная, я так тебе рад/рада. Я с тобой. Ты точно справишься. Тебе не нужно быть другим, чтобы я тебя любил/ла».

В своей взрослой жизни мы ищем того, кто «расколдовал» бы, снял власть звучащих у нас влиятельных голосов. И мы их уже считаем своими. А еще ощущение «Я у себя есть! Я могу себя выдержать» тоже может произрастать из этих важных слов: «Я с тобой. Я с тобой, что бы ни происходило».

Я так часто спрашиваю: «Что вы говорите своим друзьям, когда им сложно? Напишите два-три предложения. Говорите ли вы эти слова себе, когда вам сложно? Можем ли мы стать друзьями или поддерживающими взрослыми для себя самих?»

На самом деле у нас и выхода сейчас нет.

Война заставляет нас регрессировать. Тьма усиливает наш регресс. Усталость замедляет реакции и сказывается на системе анализа и контроля.

Что у нас остается? Наши базовые настройки — наше отношение к самим себе. Мы наедине со своим внутренним ребенком — которому так нужно «на ручки», так важно, чтобы ему сказали: «Ты у меня молодец, ты держишься, ты нормальная, тебе действительно сложно».

Мы сами сейчас для себя взрослые.

Как и с нашими детьми, у нас есть этапы самоподдержки (в терапии мы отмечаем, «внутреннему ребенку» какого возраста требуется поддержка). «Взять себя в руки» — регулировать эмоции, возможно, когда есть силы. Иногда нам нужно «взять себя в руки (на руки)» буквально — обнять себя. Оказать поддержку телу. Коснуться стойкой опоры, завернуться в плед. Почувствовать границы тела (под одеялом, в объятиях или самообъятиях). В начале войны я рассказывала, как обнимаю себя и спрашиваю: «Девочка моя, чего ты сейчас хочешь?»

И спеть, промурлыкать себе песню, возможно, колыбельную (мы почувствуем, как начнем немного раскачиваться — это наш телесный транс). Налить себе теплый чай, накормить себя. Поставить музыку.

Это поддержка нашего «внутреннего ребенка» раннего возраста, и все это влияет на нашу перевозбужденную лимбическую систему.

Нормализация — себе самому или самой сказать: «Ты нормальная. Сейчас нормально бояться, сейчас нормально злиться, сейчас нормально чувствовать усталость и растерянность. Нормально не знать, что делать, — никто не был там, где мы сейчас».

Поддержка, когда что-то удалось. Нам так важно выработать эту внутреннюю реакцию. Она позволяет не зависеть от внешних одобрений: «Это просто прекрасно! У тебя получилось! Круто! Супер! Ты сама видишь, какой у тебя прогресс! Хорошая работа! Поздравляю! Ура! Ты сомневалась, а видишь, все получилось! Это было трудно, но ты справилась! С каждым днем у тебя выходит лучше! Ты это сделала так быстро! Невероятно! Ну здорово же! Ты так многое сделала! Я в восторге! Я всегда верю в тебя. Это твоя Победа!»

Предложение мнений и действий: «Ты можешь, тебе нужно (обратиться за помощью, записаться к психологу, сделать, сказать, дышать, двигаться, написать, отдохнуть). Давайте подумаем: это твои мысли или факты? Сейчас ты делаешь такой шаг, а потом такой».

Этот наш уже «наработанный» внутренний голос становится нашим сокровищем.

Мы точно у себя самих молодцы! Нам сложно, но мы столько всего выдержали, так многому научились. И мы точно справимся.

Текст публикуется с разрешения автора

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