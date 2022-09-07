Десять важных фраз, которые стоит себе повторять

Наталия Ломоносова: «Нет критериев, которым вы должны соответствовать, чтобы жить в гармонии со своим телом» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Однажды вы почувствуете облегчение от того, что все пошло не так, как ожидали

Десять важных фраз, которые вы должны себе повторять.



1. Забота о себе на первом месте.

Ваше психическое здоровье важнее рабочей встречи, домашнего задания, планов на ужин или любых других обязательств.

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2. Не поддаваться саморазрушению!

Иногда тяжелые времена наступают, чтобы нас перенаправить. Доверьтесь судьбе. Поверьте, вам уготовано нечто большее, но оно требует выбора иного пути.

Есть только один человек, которого вы обязаны впечатлить — вы сами

3. На планете живут миллиарды людей. Если кому-то вы пришлись не по душе, это не повод перестать любить себя. Вы можете быть самым спелым персиком, и все равно найдется кто-то, кто не любит персики.

4. Все может измениться за неделю, месяц или год. Не опускайте руки, продолжайте верить в себя.

5. Любите себя вне зависимости от того, какие у вас формы и размер одежды. Нет критериев, которым вы должны соответствовать, чтобы жить в гармонии со своим телом.

6. Однажды вы почувствуете облегчение от того, что все пошло не так, как ожидали.

7. Никогда не поздно изменить взгляды и начать делать что-то новое.

8. Бояться — нормально. Это не значит, что вы делаете что-то неправильно. Продолжайте идти вперед, даже если страшно.

9. Есть только один человек, которого вы обязаны впечатлить — вы сами.

10. Нет ничего страшного в том, чтобы поменять мнение или выбранный путь. Вы должны жить для себя. Люди, которые любят вас, примут и поддержат любое решение.

Какую фразу вы бы сказали себе прямо сейчас, чтобы поддержать себя?

Текст публикуется с разрешения автора

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