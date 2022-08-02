Волшебство? Действительно ли интервальное голодание позволяет быстрее похудеть

Недавно проведенное исследование предоставило важную информацию

Результаты одного из недавних исследований, посвященных похудению, дали СМИ основания утверждать, что «как выяснилось в итоге, интервальное голодание — не волшебный диетический трюк».



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Целью авторов этой научной работы было проверить, можно ли, добавив к обычной низкокалорийной диете ограничение питания по времени, добиться большей потери веса — по сравнению с одним лишь соблюдением низкокалорийной диеты. В эксперименте приняли участие 139 взрослых, средний вес которых составлял 88 кг, а возраст — 32 года.

Участники были случайным образом разделены на две группы: те, кто вошел в первую, придерживались диеты, при которой их обычное ежедневное потребление энергии снизилось на 25%, те, кто вошел во вторую, придерживались той же диеты с ограничением калорий и при этом могли есть лишь в течение определенного промежутка времени — ежедневно с 8:00 до 16:00. Такой подход называется «питание, ограниченное по времени» или «16-часовое интервальное голодание». Для того, чтобы обе группы не отклонялись от этого рациона на протяжении 12 месяцев, их поддерживали инструкторы по здоровому образу жизни.

Результаты показали, что за год участники в обеих группах потеряли от 7% до 10% своего исходного веса. В то время как те, кто соблюдал низкокалорийную диету, сбросили в среднем 6,3 кг, те, кто в дополнение к диете придерживался интервального голодания, похудели в среднем на 8 кг. Хотя разница между первыми и вторыми составила 1,8 кг, ее нельзя назвать статистически значимой.

У всех участников также нормализовался уровень сахара и липидов в крови и повысилась чувствительность к инсулину, но, опять же, существенных различий между группами не было.

Есть четыре причины, по которым это исследование имеет большое значение.

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