Опасности любви. Где грань между романтикой и реальностью

Джереми Шерман: «Нам нравится верить в возможность найти того, с кем мы будем жить долго и счастливо» (Фото:Geribody/Depositphotos)

Мы способны совмещать романтический эскапизм и адекватное восприятие действительности

Давайте всего на мгновение признаем, что жизнь тяжела и ничем хорошим не заканчивается. Разумеется, нам всем это известно. Но мы не хотим этого знать. Нам больше нравится воображать, что хоть жизнь и бывает непростой, правильно разыграв свои карты, можно в конце концов встретить того, с кем вы будете жить долго и счастливо, родственную душу, которая никогда не отдалится, или стать последователем религии, приверженцы которой попадают в рай, или участником политического движения, которое сначала добьется победы, а затем создаст идеальное общество.



Видео дня

В детстве мы все любили волшебные сказки. Мы полагаем, что вырастаем из них, но я так не думаю. Мечта о долгой и счастливой жизни продолжает жить в художественной литературе, религии, духовных учениях, политике, экономике и, разумеется, в романтической концепции о том, чтобы быть навеки счастливыми вместе.

«Счастливы навеки» — вот мое определение романтики. В религии мы романтизируем райское блаженство навеки. В духовных учениях — просветление навеки. В бизнесе — роскошь навеки. Подобия диктаторов романтизируют возможность стать королем не на один день, а навсегда. Оторванные от жизни теоретики романтизируют утопию навеки веков.

Думаю, нам необходимы такие романтические фантазии.

