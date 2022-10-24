Мышление развития. Как помочь своей команде расти и совершенствоваться
Наталья Кадя: «Задавайте вопросы, которые помогут анализировать эффективность процесса» (Фото:zurijeta/Depositphotos)
Мы живем во времена, когда известные нам стратегии и подходы больше не актуальны
Ничего кроме мозга у нас нет. Весь мир, который мы воспринимаем — это результат работы нашего мозга.
Люди, с которыми мы взаимодействуем, — результат работы мозга, более того, мы сами — это тоже результат работы мозга. Не знать, как работает мозг — большая ошибка.
Мы живем в мире, где единственным инструментом управления собой становится умение осознавать и анализировать процессы, происходящие в нашем мозге и в головах окружающих нас людей.
Мышление развития — это осознание, что через новый опыт мы способны расти
Мы живем во времена, когда известные нам стратегии и подходы больше не актуальны, где понятия «определенность», «системность», «предсказуемость», «стабильность» становятся архаизмами.
Мы живем в период трансформации мира и людей, мы, украинцы, и являемся трансформаторами.
Поведение, которое мы наблюдаем за собой и другими, лишь верхушка айсберга, а его основная часть — это то, как мы мыслим. В основе всего, что мы делаем, — наше мышление.
В новом мире мыслить " привычными" шаблонами — проигрышная стратегия.
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Пять шагов к growth mindset организационной культуры
1. Мозг: изучать свой мозг и то, как он учится.
2. Средство мышления: научиться понимать процесс мышления. Различать фиксированное мышление и мышление развития.
3. Самоосознание: развивать осознанность. Учить понимать свои мысли и реакции.
4. Обратная связь: фокусироваться на развитии, усилиях. Понимать процессы и изменять стратегии для их реализации.
5. Цели: уметь определять цели и создавать коммуникацию на всех этапах для реализации.
Growth mindset как фундамент организации для культуры обратной связи
Реакции на вызовы с фиксированным мышлением или мышлением развития:
- fixed mindset = угроза: «Я могу совершать ошибки. Наверное, у меня нет навыков. Что, если я недостаточно способный?
- growth mindset = вызов: «Ошибки — это возможность развиваться. Я всегда могу усовершенствовать свои навыки. В прошлом году я этого не умел».
В зависимости от того, какой образ мышления, фиксированный или развитый, имеет человек, мы по-разному реагируем на обратную связь. Мышление развития поощряет открытость обратной связи, увеличивает внутреннюю мотивацию развиваться и учиться.
Обратная связь, стимулирующая мышление развития:
— Оценивайте усилия, настойчивость и другие приведшие к успеху стратегии, а не подчеркивайте талант или врожденные качества коллеги.
— Стимулируйте усовершенствование навыков и обучения, не сосредотачивайтесь только на конечных показателях и KPI.
— Используйте слова и фразы, направленные на будущее и с позитивным контекстом.
— Отказывайтесь от обратной связи, направленной на оценку неудач, в пользу обратной связи, подсвечивающей зоны роста.
Если вы руководитель, что вы можете делать:
Поощряйте членов команды просить об обратной связи. Вместо того, чтобы постоянно быть инициатором сессий обратной связи, учите коллег отвечать за свое развитие и самостоятельно и регулярно запрашивать обратную связь относительно себя.
Своевременно и регулярно признайте усилия и прогресс. Помните, что не только награда за положительный результат важна, но и усилия, приведшие коллегу к успеху и прогрессу.
Адаптируйте терминологию, определение и ежедневный стиль общения, направленного на развитие. Начните использовать «пока не выходит», вместо «не получилось», не «ты не знаешь, как это сделать», а «ты пока не знаешь».
Мифы вокруг фиксированного мышления и мышления развития
Самые большие мифы заключаются в том, что:
- мышление изменить нельзя — уже какое есть;
- фиксированное мышление — это плохо;
- нужно всегда иметь мышление развития.
Дальше — о других мифах.
Миф 1. Growth Mindset — это когда я всегда открыт к чему-то новому.
Быть позитивным человеком с открытым взглядом на жизнь не гарантирует мышление роста.
Мышление развития — это о готовности выбирать задачи и проекты, через которые вы можете совершенствоваться и учиться, часто на своих ошибках и неудачах.
Миф 2. Growth Mindset — это когда мы положительно относимся ко всему.
Положительное «я-могу» настроить и готовность всегда делать что-то новое, не означает мышление развития.
Мышление развития — это осознание, что через новый опыт и сложные задачи мы способны расти.
Миф 3. Growth Mindset — это когда мы можем бесконечно достигать чего угодно.
Вера в то, что мышление развития неограниченное и вы способны достичь чего-то, на самом деле может помешать достигать определенных результатов.
Мышление развития — это вера в то, что вы можете постоянно совершенствоваться и хотите учиться и расти, но мастерство может быть недостижимо для некоторых способностей.
Miф 4. Growth Mindset — это когда мы должны постоянно фокусироваться только на усилиях.
Признание только процесса и игнорирование результата не означает мышления развития.
Вместо того, чтобы признавать только процесс или только результат, задайте вопросы, которые помогут анализировать эффективность процесса к результату и при необходимости изменять процесс.
Mиф 5. Growth Mindset — это когда мы постоянно стремимся развивать бизнес и получать более высокие результаты.
Мышление развития состоит не столько в стремлении к росту бизнеса, сколько в том, могут ли люди в организации выйти за рамки своих текущих возможностей.
Мышление развития — это убеждение, что люди в ваших организациях могут постоянно совершенствоваться, и формирование процессов оценки и развития в организации базируется на этом принципе.
Текст публикуется с разрешения автора
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