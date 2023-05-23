Это может быть опасно. Как влияет на здоровье работа в офисе

Все зависит от того, где расположен офис и сколько времени уходит на дорогу

Совместно с Аурибой Раза, эпидемиологом



В течение прошлого года, после нескольких лет удаленной работы, обусловленной пандемией, многие компании попросили сотрудников вернуться в офис — на полный или неполный рабочий день. Хотя это хорошо тем, что дает больше возможностей общаться с коллегами, возвращение в офис может иметь и негативные последствия для здоровья — все зависит от того, как долго вы добираетесь до работы.

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Наш исследовательский проект, завершенный в конце 2022 года, показал, что долгая дорога на работу связана с меньшей физической активностью, избыточным весом и проблемами со сном. А также, в зависимости от месторасположения офиса, с большей вероятностью чрезмерного употребления спиртных напитков.

Для проведения нашего научной работы мы воспользовались данными Шведского лонгитюдного исследования здоровья, собранными в период с 2012 по 2018 год. Мы изучили ответы примерно 13 тыс. участников в возрасте от 16 до 64 лет на целый ряд вопросов, касающихся их образа жизни (например, как часто они занимаются спортом, употребляют ли алкоголь, курят ли, каков их вес), а также их рода занятий, уровня стресса, связанного с работой, и того, были ли у них ранее диагностированы какие-либо заболевания.

Мы также обратили внимание на расстояние между домом и работой участников, а также на социально-экономический статус соответствующих районов, чтобы понять, как эти факторы повлияли на привычки опрошенных. Мы использовали повторяющиеся опросы, что дало нам возможность сравнить ответы каждого из участников исследования в два различных момента времени.

Мы обнаружили, что если расстояние до работы больше 3 км,