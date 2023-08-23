Напрасный труд. Какая работа над отношениями не идет им на пользу

Мы можем безумно влюбляться в тех, с кем на самом деле несовместимы

Случалось ли вам когда-нибудь смотреть на своего партнера во время тяжелого разговора (или просто сидя рядом на диване) и думать: «С каких это пор все стало так сложно?»



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В начале отношений все просто и радостно. А затем в какой-то момент вы сталкиваетесь с тем, насколько ужасен ваш партнер, когда голоден, или с тем, что его жалобы на свою работу — это не просто необходимость выговориться раз в месяц, а ежедневный ритуал, или что когда ваш любимый человек грустит или злится, он отгораживается, словно стеной, а вы остаетесь стоять снаружи, пытаясь заглянуть внутрь. Рано или поздно каждый из нас показывает себя во всей своей несовершенной красе, и совместная жизнь начинает требовать определенных усилий.

Думаю, что большинству из вас известно, что «над отношениями надо работать». Это не новость. Проблема в том, что, на мой взгляд, мы не очень хорошо представляем, что подразумевается под такой работой.

У нас нет четких критериев того, какая работа идет на пользу отношениям, а какая указывает на абьюз или несовместимость. Не всякая работа над отношениям хороша — и из тех трех видов, что я здесь опишу, на самом деле только один является оправданной тратой сил.