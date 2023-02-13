Знаете пять языков любви? Вот, что о них говорит наука
Мартин Графф: «Осознанное проявление любви пойдет на пользу отношениям» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Результаты исследований неоднозначны
Если вы когда-нибудь листали женские журналы, то скорее всего вам на глаза попадались тесты, обещающие дать ответ на вопрос «Каков ваш язык любви?»
А если вы предпочитаете соцсети, то наверняка видели множество твитов, мемов, гифок и TikTok-видео, популяризирующих концепцию «языков любви».
Эта теория была впервые изложена в книге под названием Пять языков любви, написанной американским писателем и пастором Гэри Чепменом и опубликованной в 1992 году. Консультируя пары, Чепмен начал прослеживать определенную тенденцию: партнеры неправильно понимали потребности друг друга.
Пять языков любви, которые он сформулировал в результате, — это слова поддержки, совместное времяпрепровождение, прикосновения, акты служения и подарки. Если кто-то предпочитает один из этих способов проявления привязанности всем остальным, значит, это и есть его основной язык любви.
Итак, как можно применить теорию языков любви? Подкреплена ли она научными доказательствами? Давайте посмотрим.