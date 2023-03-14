Пять стратегий. Что делать с трудностями

14 марта, 21:13
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Ирина Золотаревич: «Некоторые люди создают трудности для получения удовольствия от преодоления препятствий» (Фото:gpointstudio/Depositphotos)

Ирина Золотаревич: «Некоторые люди создают трудности для получения удовольствия от преодоления препятствий» (Фото:gpointstudio/Depositphotos)

Ирина Золотаревич
Экс-советник премьер-министра Украины, основательница Агентства масштабирующего коучинга

Даже просто осознать собственный подход к взаимодействию с проблемами — это уже большой шаг вперед

Трудности в жизни — это некий сплошной лего-мир, в котором каждый из нас создает собственные конструкции. А строим мы их на фундаменте своей картины мира — мировоззрение в целом, набор ценностей, убеждений, представлений человека о себе, других, о жизни, деньгах и т. д.

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Наша картина мира создает фильтр, который «вылавливает» из ситуаций именно те сигналы, которые он способен и готов воспринимать, и программирует нас на определенный сценарий действий в сложных условиях.

Некоторые люди как-то подозрительно легко и быстро справляются с самыми разными препятствиями. И может казаться, что у них есть какая-то секретная супер-сила. Однако это только прокачанная «мышца» принятия решений. И у каждого из нас есть своя стратегия и свой подход, по которым мы ее прокачиваем.

Существуют два глобальных подхода взаимодействия с трудностями, ориентированные на принципиальные разные стороны:

Теги:   Успех Жизненные советы

Depositphotos
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