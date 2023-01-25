Пять основных драйверов. Как понимать поведение команды и влиять на него
Наталья Кадя: «Люди в команде будут постоянно принимать решения, помогающие избегать „угроз“ и максимизировать „вознаграждения“» (Фото:baranq/Depositphotos)
Человеческая мотивация в большей степени обусловлена желанием максимизировать «вознаграждение» и минимизировать «угрозу»
Сейчас вопрос мотивации и вовлечённости команд актуализируется из-за сложного эмоционального состояния коллег.
Сегодня — о том, какие триггеры запускают у нас желание приобщаться или отдаляться. Подготовила шпаргалку, которой можно пользоваться и в командах, и дома.
Модель SCARF: Как понимать поведение команды и стимулировать взаимодействие для эффективной работы
Модель SCARF — это пятикомпонентная структура, объясняющая социально обусловленное поведение человека. Это модель социальных угроз и вознаграждений.
Мозг считает социальные потребности столь же важными, как и потребности в пище, кислороде и воде
Идея модели SCARF в том, что человеческая мотивация в большей степени обусловлена желанием мозга максимизировать «вознаграждение» и минимизировать «угрозу» в социальном взаимодействии. Это потому, что мозг считает социальные потребности столь же важными, как и потребности в пище, кислороде и воде.
Модель выделяет пять основных драйверов человеческого поведения:
- Status — статус;
- Certainty — уверенность;
- Autonomy — автономность;
- Relatedness — родство;
- Fairness — справедливость.
Статус — понимание своей важности для других, чувство уважения к определенному в команде статусу.
Уверенность — уверенность в будущем, определенность, возможность прогнозировать последствия.
Автономность — способность контролировать ситуацию.
Родство — чувство принадлежности к группе, команде, чувство безопасности в команде.
Справедливость — ощущение справедливости во взаимодействии.
Путь от угроз
В результате ощущения угрозы префронтальная кора получает меньшее количество кислорода и глюкозы, что влияет на рабочую память, возможность сознательной обработки информации, другие когнитивные способности.
Угрозы — это вещи, заставляющие нас испытывать широкий спектр негативных эмоций, от страха и печали до тревоги. Если стимул связан с негативными эмоциями или возможным наказанием, то человек попытается избегать его.
Стремление к вознаграждению
Вознаграждения — это вещи, которые вызывают хорошие эмоции, такие как радость, любопытство, интерес, надежду. Если стимул связан с положительными эмоциями или вознаграждением, то это будет мотивировать действовать, чтобы приблизиться к нему.
Проще говоря, любое событие мозг якорит как «хорошо» или «плохо». Это значит, что люди в команде будут постоянно принимать решения, которые будут помогать им избегать «угроз» и максимизировать «вознаграждения».
Модель SCARF позволяет руководителям легче запоминать, признавать и изменять основные социальные рычаги, управляющие поведением сотрудников.
Маркировка и понимание этих рычагов позволяют управлять скрытыми от сознания процессами, которые могут помочь в двух направлениях:
— понимание рычагов, определяемых людьми как опасность, позволяет выстроить отношения, минимизирующие угрозы,
— понимание рычагов, активирующих вознаграждение, позволяет эффективно мотивировать команду через реализацию социальных потребностей, уменьшая зависимость мотивации от внешних обстоятельств.
Модель SCARF позволяет классифицировать и понимать социальные триггеры, определяющие поведение. Эта модель помогает руководителям разрабатывать правильные взаимодействия, которые максимизировали бы вознаграждение и минимизировали угрозы для команд.
Руководителям важно знать, что в зависимости от личности, пола и возраста, компоненты модели SCARF для разных коллег могут иметь разные степени важности.
Текст публикуется с разрешения автора
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV
Больше блогов здесь