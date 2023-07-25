Тайные сокровища. Пять самых ценных личных качеств
Марк Мэнсон: «Ставьте под сомнение собственные мысли и чувства» (Фото:EdZbarzhyvetsky/Depositphotos)
Развив их в себе, вы сможете изменить свою жизнь к лучшему
Что, если я скажу вам, что существует тайная сокровищница личных качеств, способных преобразить вашу жизнь?
Вам интересно?
Вам не терпится узнать, что это за качества?
Вам любопытно, почему я задаю столько вопросов вместо того, чтобы перейти к сути?
Ладно, ладно, хорошо.
Сейчас я расскажу о пяти замечательных качествах, которые, как мне кажется, могут помочь пережить эту хаотичную, непредсказуемую и крайне забавную вещь, называемую жизнью.
И знаете, если вам повезет, то в результате вы даже обзаведетесь точеным подбородком и научитесь ценить то потрясающее безобразие, которое вы собой представляете.
Готовы?