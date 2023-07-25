Тайные сокровища. Пять самых ценных личных качеств

25 июля, 22:03
NV Премиум
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Марк Мэнсон: «Ставьте под сомнение собственные мысли и чувства» (Фото:EdZbarzhyvetsky/Depositphotos)

Марк Мэнсон: «Ставьте под сомнение собственные мысли и чувства» (Фото:EdZbarzhyvetsky/Depositphotos)

Марк Мэнсон
Американский писатель и блогер

Развив их в себе, вы сможете изменить свою жизнь к лучшему

Что, если я скажу вам, что существует тайная сокровищница личных качеств, способных преобразить вашу жизнь?

Вам интересно?

Вам не терпится узнать, что это за качества?

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Вам любопытно, почему я задаю столько вопросов вместо того, чтобы перейти к сути?

Ладно, ладно, хорошо.

Сейчас я расскажу о пяти замечательных качествах, которые, как мне кажется, могут помочь пережить эту хаотичную, непредсказуемую и крайне забавную вещь, называемую жизнью.

И знаете, если вам повезет, то в результате вы даже обзаведетесь точеным подбородком и научитесь ценить то потрясающее безобразие, которое вы собой представляете.

Готовы?

Теги:   Успех Жизненные советы Марк Мэнсон

Depositphotos
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