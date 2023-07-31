Три пути изменений. От страны волонтеров к стране влиятельных граждан

Старые привычные действия, которые вчера считались нормой, сегодня могут вести в ад малых кризисов

Один из вызовов малых городов Украины — удержать пространство жизнеподдержания и жизнестойкости с балансом сил между общественностью, властью и бизнесом. Похоже, что война изменила ландшафт реальности, но контурные карты в головах влиятельных игроков — нет. С одной стороны имеем впечатляющий процент граждан, задействованных в волонтерстве и общественных инициативах. Они дают стране важные ресурсы для выживания и выдерживания войны, закрывая критические потребности не только армии, но и гуманитарных, социальных, образовательных, культурных проектов. Большая часть этих инициатив реализуется благодаря открытым сборам среди граждан. Помощь после подрыва дамбы — один из ярких примеров сплочения роя волонтеров и благотворителей.



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С другой стороны, в наличиии возвращение расходов бюджетов, которые я бы условно назвала «покраска бордюров в белый», — когда делается что-то вроде бы привычное, но на что сейчас нет явной критической потребности громады. Мир стал более хрупким, и старые привычные действия, которые вчера считались нормой, но сейчас не способствуют усилению резильентности общества, могут вести к аду малых кризисов. В парке деревья, выстоявшие во время боев, начинают падать от ураганов. Стены домов, устоявшие после пожаров и попаданий, сыплются после дождей и морозов. И в то же время власти в разных городах вкладывают средства налогоплательщиков в желто-голубую табличку для невосстановленного парка или рисование Мрии на брусчатке центральной площади. Это напоминает карго-культ, согласно которому ритуальные действия, имитирующие настоящий мир (в этом случае — реальные государственные сервисы и решение наболевшего) должны создать чудо ожидаемого распределения голосов на выборах (Даров небесных). Но именно с полномасштабного вторжения количество тех людей, которые стали реальными инвесторами победы, выросло, и я не уверена, что имитация привлечения будет мотивировать большинство из них отдавать свои налоги и голоса за условно красивые, но не критически необходимые расходы из бюджета. И отсутствие взаимодействия с гражданами и признания их интересов и статуса как равных сотворцов страны — это потенциальный кризис, масштабы и силу которого людям власти стоит взвесить до его развертывания.

Активные граждане могут казаться лишними власть имущим

Активные граждане, претендуя на власть решений, могут казаться лишними власть имущим, поскольку те привыкли все делать быстро сами или с помощью «своих людей», с контролируемым, желаемым для них результатом. В моем же пузыре есть видение, что страна изменилась и требует не только фантомных воспоминаний о прошлом успехе управления городами «хозяйственниками» в стиле, заложенном Кучмой, но и признание реальности городов и городков, которые выстаивали, когда эта власть «посыпалась» или пропала, а ее задачи выполняли граждане, по собственной инициативе и с интуитивным видением эффективных решений. В то же время, волонтеры и общественные агенты изменений малых городов остаются довольно незаметными игроками, и часто трактуются как любительские и некомпетентные, а потому не способные на равное партнерство в восстановлении страны.

С полномасштабной войной опасность дисбаланса потребностей и ролей акторов изменений в громадах становятся экзистенциальным вызовом для малых городов. Обесценивание роли граждан и рост карго-затрат бюджета, часть которого формируется из кошелька граждан, могут привести к тому, что городки с потенциалом стать интеллектуальными и креативными полисами будут трансформироваться в спальные чащи для беднейшего населения со всеми последствиями с точки зрения привлекательности для бизнеса и образовательной и культурной инфраструктуры. Скептикам советую почитать историю упадка и нищеты бывшего центра машиностроения в США — города-призрака Детройта.

Существует три перспективы воплощения изменений:

1) подход «знать, рационально мыслить и достигать результатов»;

2) путь «реализовывать то, что люблю и что мотивирует и дает энергию двигаться вместе в команде»;

3) сценарий (пространство), объединяющий видение изменений из обоих подходов.

Первый подход — это перспектива людей власти, знаний и логики, которые говорят: «Послушайте, мы знаем, как управлять городом, управлять деньгами и достигать результатов». Они утилитарно подходят ко всем изменениям, используя людей как временные ресурсы и возможности безопасных попыток развития (когда за победой стоит власть, а за проигрышем — конкретный исполнитель). Люди — функционалы в алгоритме достижения конкретных (и нужных власть имущим) результатов при максимальной оптимизации в персонально неважных вопросах. Цель — увеличить вес стейкхолдеров и сформировать безопасность системы. Это подход для системных, но бездушных изменений любой ценой.

Второй путь — когда лидеры могут изначально не знать, как система или услуга должна работать, но их раздражает и смущает то, как есть сейчас, и мучает желание сделать лучше. Эти люди имеют стиль свободных дизайнеров, которые очень вдохновлены какой-то идеей трансформации и как настоящие харизматики ведут за собой других к реализации этой мечты. Их сила в «любить» в изменениях. Чаще всего эта версия изменений звучит в миссионерских инициативах в общественном секторе, которые верят, что делают мир лучше, и поэтому эта вера должна сдвигать горы даже безо всякой там стратегии. Особенность этого пути изменений — работа прежде всего с мотивацией людей ради энергичности и живости инициативы или организации. Но часто этот путь является несистемным и имеет проблемы с устойчивостью и финансовыми ресурсами.

Третий сценарий (пространство) в управлении изменениями считается наиболее антихрупким. В нашем случае страны в войне — потенциально наиболее жизнеобеспечивающим. Ведь он сочетает подходы устойчивости и стабильности первого подхода с жизнестойкостью и динамикой второго пути. Есть этапы системных упорядоченных и последовательных действий, а есть пространство для экспериментов, творчества. Его главный принцип — иметь взвешенный алгоритм действий и промежуточные ожидаемые результаты, дополненные просчитанным планом по ресурсам и инструментам. А тогда остается только пошагово этот план воплощать, наращивая команду проекта изменений, в которой есть определенные распределенные роли и общее вдохновение. Этот сценарий медленнее проектов второго типа, поскольку предусматривает операционную и административную составляющую (которой в волонтерских инициативах часто нет). В то же время, он — о людях, которые воплощают запланированные изменения, и о будущем, которое их вдохновляет.

Третий сценарий изменений мог бы быть идеальным для наших городов. В сбалансированном виде имеем модель развития организации или сообщества (авторство Юрия Кравченко), где свобода дает пространство амбициозным масштабным проектам развития, а не становится произволом единиц.

Власть — ответственность;

свобода — обязанности;

ресурсы и инструменты — функции (роли).

Если в одних руках есть власть, свобода (права) и ресурсы (инструменты), а ответственность возлагается на других, то такая система будет нанимать безнаказанных коррупционеров и искать «козлов отпущения». То есть на общественных активистов может быть возложена определенная роль и обязанности, но без силы влияния и права принимать влиятельные решения их победы будут ресурсом для людей власти, а проигрыши — правом лишать их предоставленной ранее роли. Что делать громадам городов, если они оказались в разбалансированной системе без власти и мощных ресурсов?

Остается только поле, где мы имеем свободу как творцы. Это означает возможность общины создать свой «голубой океан» — свое независимое пространство (рынок) или проект, где вы (как носитель авторитета и власти) можете установить собственные правила взаимодействия и стандарты, основанные на ценностях и потребностях сообщества. Как говорит моя коллега из UA IDG Network Катя Кравченко, в трансформациях важно «идя по воде, держать в руках свою булочку». То есть в супермиссионерских инициативах определять честно, что они дают команде в качестве выгоды. Делай что можешь и во что веришь. Создай малую модель (прототип) пространства, которое любишь, и (как говорит другая моя коллега из той же сети Юля Шталтовна) «пригласи других присоединиться к танцу». Это принцип, который может дать прорасти в обществе многим микроинициативам, часть из которых может быть реализована исключительно ресурсами участников, которых у них достаточно для воплощения желаемых изменений.

Я бы это назвала принципом одуванчика. Особенность таких инициатив — это объединение микрогрупп по интересам вокруг ядра идеи, которая вдохновляет, или проблемы, которая болит. Объединение здесь и сейчас людей, которые готовы поделиться собственным ограниченным ресурсом для реализации чего-то, что для них ценно. Например, сочетание ценностей кафе и творческой молодежи может прорасти в культурные вечера и встречи творческих своих (при этом кафе получает булочку в виде заполненных столиков с заказами, а энтузиасты — свою площадку для проявления таланта). Вы можете сделать то же самое в громаде, инициируя обучение для взрослых и дискуссионные клубы для постоянной поддержки своих в выдерживании войны. Включите правило взноса на таких встречах, и вы сможете накапливать средства на небольшие сборы громады.

Как говорит основатель модели управления сложностью Дэн Сноуден: «Дистрибутивная система поможет людям принимать решения не на метауровне, а на уровне простых заземленных решений». Все начинается с трех вопросов: «А что можете сделать вокруг своего дома вы? Какой собственный ресурс я готов или готова на это выделить? Есть ли рядом еще два человека, которые могут эту инициативу поддержать?»

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