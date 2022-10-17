Профессиональные жертвы? Почему нам никто ничего не должен

Давайте попробуем избавиться от рентных установок на уровне семьи, на уровне своих коллективов и на уровне страны

Многие феномены этой войны еще будут изучаться психологами и социологами, но за последние пару недель меня особенно заинтересовал феномен рентных установок, становящихся основой одноименного невроза. Прямо скажу, явление это не слишком изученное и чаще использовалось как медицинское понятие, но именно сейчас, видя серьезную тенденцию к его развитию, считаю необходимым поговорить о нем как о психологическом феномене.



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Рентная установка — это особое состояние готовности к получению материальной либо моральной выгоды (той самой ренты) из своего неблагоприятного положения. Парадоксально, но оно возникает как раз на фоне необоснованно щедрой поддержки со стороны близких и не близких людей, которые приняли решение помогать в результате эмоционального порыва или, что тоже часто бывает, из чувства вины. Многие люди движимы чувством вины и стыда когда, например, подают нищим, в некотором роде пытаясь «откупиться» от подобной ситуации. А те самые «нищие» могут буквально преследовать своих благодетелей, зная эту их «слабость» и точно определяя, кто готов таким образом «откупаться» постоянно.

Нам нет необходимости принуждать кого бы то ни было к благотворительности в нашу пользу

В нашем обществе жалость и сострадание — социально одобряемые эмоции, что делает людей, особо чувствительных к чужой боли, объектами манипуляции «профессиональной жертвы». При этом тот, кто помогает, выглядит благодетелем и даже героем, как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Это мешает обеим сторонам выйти из позиции, когда один жалуется, а другой компенсирует свое чувство вины деньгами. Энергия денег — это эквивалент жизненной энергии. И именно за этим эквивалентом и приходят к нам профессиональные жертвы.

Поэтому «профессиональные жертвы» есть везде: они стенают и плачут в сети, по телефону, в компаниях друзей, в кругу родственников — везде, где это возможно. И ловушка как раз в том, что они не просят о помощи, потому что просить — это уже брать на себя ответственность и формулировать свою потребность. Они просто жалуются, а на их жалобы слетаются те, кто по каким-либо причинам испытывает чувство вины, кого «триггерит» эта ситуация и приводит к сбою в системе взял-дал. Но следующий этап, уготованный благодетелю, может быть очень жестким и неприятным.